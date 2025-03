Ungváry Krisztián szerint nettó aljasság Orbán Viktor 12. pontja Ukrajnáról

„Orbán Viktor "12 pontjából" az utolsó nemes egyszerűséggel megtagadja Ukrajnától az EU tagság elméleti lehetőségét is. Utalnom kell arra, hogy az 1848-as forradalom jelszavai között viszont szerepelt a szabadság, egyenlőség és testvériség. Orbán jelszava ezzel szemben Oroszország, Egyenlőtlenség és Testvérietlenség” - írja Ungváry Krisztián egy Facebook-bejegyzésben.

Orbán Viktor délelőtt átiratot posztolt a 12 pontról, amelynek 12. pontja volt, hogy „Unió, de Ukrajna nélkül”. Erre reagált Ungváry Krisztián történész, aki szerint a miniszterelnök ezzel a pontjával nyilvánvalóvá tette, amit amúgy is tudni lehetett már, hogy ő nem a forradalmárok hanem az elnyomók képviselője: „Metterniché, Paszkievicsé, Schwarzenbergé és Haynaué”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Milyen alapon tagadja meg az ország "miniszterelnöke" mástól azt, amit magának és országának elvár? Magyarország az EU nettó kedvezményezettje volt eddig, Orbán Viktor logikájával a nyugatiaknak Magyarországtól is meg kellett volna tagadni a tagság jogát, mert "pénzbe kerül"? Az rendben volna, hogy egy ország felvételének feltételei vannak (sajnos nem voltak eddig elég szigorúak mint ahogyan a magyar példa is mutatja), de ha valaki az összes feltételt teljesítené, akkor milyen alapon tagadjuk meg tőle a tagságot? Ez nettó aljasság” - folytatja Ungváry.

Ungváry szerint ez hergelés, ami ráadásul a nemzeti ünnepen ízléstelen is. Azt is írta, hogy „egészen hajmeresztő nemzetárulás” kijelenteni egy szomszéd országról, ahol magyarok is élnek, hogy ne kapjon segélyeket, és ne lehessen EU tagjelölt sem.