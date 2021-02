Ha látszólag jók a járványadatok, akkor mi a baj?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A héten öt olyan nap is volt (hétfő, kedd, péntek, szombat és vasárnap), amikor az operatív törzs kevesebb napi új fertőzöttet jelentett az előző napinál. A hétből öt nem is rossz arány, sőt. Akkor miért nem lehet örülni, minek károgni folyton?

Mert teljesen félrevezető az előző napi számokhoz hasonlítani az új napi adatokat.

A héten hiába lehetett volna leírni ötször is címben, hogy csökkent a napi áldozatok száma, valójában 11 százalékkal nőtt a regisztrált új fertőzöttek száma.

Írtuk már többször, hogy erős, de kiszámítható hullámzás van a héten belül a közzétett adatokban. Ennek az az oka, hogy hétvégenként nagyon kevés mintát vesznek le. A vizsgálatok eredményei nem a hétvégén, hanem 1-3 napos átfutással a hét elején jelennek meg az adatokban. A kevés teszttel értelemszerűen kevés új fertőzöttet találnak. A hét második felében így mindig több a regisztrált új koronavírusos beteg.

Ahelyett, hogy keddenként címbe raknánk, hogy nagyot zuhant a fertőzöttek száma, csütörtökönként viszont azt közölnék, hogy óriásit ugrott az új koronavírusos betegek száma, inkább elkezdtük használni ezt a táblázatot.

Ez a grafikonokban lévő mozgóátlag mellett pontosabb képet ad a járványhelyzetről, mint az előző napi adattal való megtévesztő összehasonlítás. (Mindenesetre Müller Cecília azért a hét elején mindig elmondja, hogy csökkent az új fertőzöttek száma.)



Ez a mostani a harmadik vasárnap, amikor magasabb a hivatalosan is megtalált új koronavírusos betegek száma az előző hetinél. Az emelkedés látszódik már az összes napnál.

Sőt, a mai a 12. nap, amikor az új fertőzöttek száma meghaladja az előző hét hasonló napjának az adatát.

A különbség már kiugrik a heti összesített adatokban is: 8012-ről 8909-re nőtt a regisztrált új fertőzöttek száma az elmúlt hét napban.

A januári utolsó héten az új fertőzöttek számának minimális (266 fős) növekedését még bőven magyarázhatta, hogy az előző hetinél majdnem 8000-rel több tesztet végeztek, így több fertőzöttet is találtak. Most viszont csak 1354-gyel nőtt a tesztek száma, és majdem 900-zal az új fertőzötteké.

Nagyon fontos adat lenne, hogy az új koronavírusos betegek között mekkora arányban vannak a korábbinál jóval fertőzőbb brit vagy dél-afrikai mutációtól megfertőzöttek. Ezt számos országban tudni lehet, Szlovákiában Igor Matovic kormányfő pénteken jelentette be, hogy az előző napokban megtalált új koronások 71 százalékát már a brit mutáns fertőzte meg.

Nálunk ilyen adat nem ismert, csak annyit tudni, hogy jó pár héttel ezelőtt már itt volt és terjed a brit mutáció. Az sem lenne jó, ha nem lennének pontos adatok, bár elvileg elemzik a mintákat. De az a verzió sem jó, ha tudják ugyan, mennyire terjed a brit mutáció, csak nem hozzák nyilvánosságra.

Kedvezőtlen jelek a halálozásoknál

A múlt héten azt írhattuk a heti összefoglalóban, hogy három hónapja nem volt olyan kevés áldozata a járványnak, mint január utolsó hetében.

Ezen a héten sajnos megállt a halálesetek számának lassú, de folyamatos apadása.

(A legördülő menüben lehet váltani az új fertőzöttek, halálozások, beoltottak, kórházban, lélegeztetőn lévők, tesztek számáról készült grafikonok között.)

A haláleseteknél is észre lehet venni, hogy vannak napok, amikor rendre kevesebb áldozat jelenik meg a statisztikákban. Ez is a hétvégéhez kötődik, az előző 24 óra adatait ismertetve vasárnap és a hétfőn is kevesebb áldozatot jelentenek.



Ezért ebben az esetben is érdemes az egy héttel korábbi számot is megnézni. Itt is látszódik, hogy az elmúlt három napban meghaladta az áldozatok száma az előző hetit. Januárban erre nem volt példa.

6 hét után nőtt ismét az áldozatok száma.

Nem kedvező adat az sem, hogy 8 hét után ismét többen szorultak lélegeztetőre.

A kórházban lévők számának csökkenése pedig ha nem is állt meg, de jelentősen lelassult.

Vakcina zsákbamacska

Az oltásoknál nem az a negatív fejlemény, hogy valamennyivel csökkent a beoltottak száma az előző héthez képest, hanem az, hogy egyre kevés tudni, mennyi oltóanyag érkezik. A koronavirus.gov.hu a napi tájékoztatójában azt ismételgeti kitartóan, hogy a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan. Már nem számoltak be a héten arról, amikor megérkezett az újabb adag Pfizer-vakcina, mostanra kimaradt a napi jelentésekből az is, hogy eddig összesen hány vakcina érkezett az EU-s közös beszerzésekből.

Mindenesetre a héten már érkezett AstraZeneca vakcina is, igaz egyelőre több más országhoz hasonlóan nálunk sem oltják vele majd az időseket, és az orosz Szputnyikból is jött egy szállítmány. Az orosz oltóanyag az engedélyt már megkapta január 20-án, de még laborvizsgálatokat végeznek a mintákon. Amint ez megvan, azzal is elkezdenek oltani, Orbán Viktor reményei szerint már a jövő héten.

Arról ellentmondásos nyilatkozatok születtek, hogy mi van ha a neked jutó vakcinát nem fogadod el. Orbán Viktor szerint nem árulják el előre, hogy mivel oltanának, az csak a helyszínen derül ki, és ha nem tetszik a zsákbamacska eredménye, akkor visszakerülsz a sor végére. Az Emmi szerint viszont az értesítésben jelzik előre, hogy mivel oltanak, és ha az nem tetszik, akkor később értesítenek majd, amint jön újabb szállítmány.