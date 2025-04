Továbbra sem jár a 2-es metró az Örs és a Puskás között

„Az M2-es metró helyett az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között továbbra is pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A 80-as trolibusz igénybevételét is ajánljuk” – olvasható a BKK Info posztjában.

A 2-es metró egy szakaszán kedden este állt le a közlekedés áramellátási hiba miatt. Akkor még azt mondták, reggelre helyre állhat a közlekedés.

A metró most csak a Puskás Ferenc Stadion és a Déli pályaudvar között jár, a BKV közleménye szerint továbbra is dolgoznak azért, hogy megoldják kieső szakasz áramellátását is.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt is írják, „hogy az eddigi vizsgálatok alapján egy áramellátási megszakító hibásodhatott meg a vonalon kedden este. A megszakító hibája zárlatot okozott, amely miatt a biztosítóberendezés kábelei is megsérültek, ezeket cserélni kellett”.