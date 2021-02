Veszélybe került a trumpista influenszerek munkája, miután közös jógamatracra feküdtek Instagramon a QAnonnal

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Amanda Ensing Instagramja pont úgy néz ki, mint egy átlag, huszonéves influenszeré: egy halom pózolós fotó, összefilterezve a trendeknek és az évszaknak megfelelő színárnyalattal. De ha nemcsak a fotókat és a színeket nézzük, hanem Ensing sajátmárkás, sminkeket áruló weboldalának címét is, máris feltűnik a lényeg, a Donald Trump kampányszövegére hajazó Make Makeup Great Again. „A sminknek nem szabadna politikai fennhangot adni, a smink mindenkinek jár” – ezt Ensing mondta a Foxnak adott interjújában, miután kifejette, hogy idén azért is dobja piacra sminkmárkáját a már említett néven, mert szerinte rengeteg konzervatív fiatal úgy érzi, hogy „kirekesztik őt a nézetei és vallása miatt”, és rettegnek, hogy ennek hangot adjanak, ezért szeretne egy „inkluzív”, mindenkit befogadó márkát piacra dobni.

A Fox azután szólaltatta meg őt, hogy kiderült, szerződést bontott vele a Sephora, miután a sminkeket forgalmazó céget kritikák érték, hogy egy olyannal dolgozik együtt, aki úgy tűnt, hogy Twitteren egy bejegyzésében támogatta, amikor január 6-án Trump hívei megrohamozták a Capitoliumot.



De mielőtt mélyebben belemásznánk a trumpista influenszer és a Sephora harcába, érdemes megnézni, hogy a QAnon-hívő jobboldaliak hogyan csúsztak össze a rúzsokkal, kristályokkal és jógamatracokkal az Instagramon.

Az, hogy a beauty- és wellness-influenszerek közt viszonylag sok a Trumpot támogató, QAnon-hívő, egy kicsit tényleg meglepő, az viszont már kevésbé az, hogy mindez a koronavírus-járványnak köszönhető. Erre a Cosmopolitan egyik cikke világított rá, az, amit a Backstreet Boys egyik tagja is példaként osztott meg Twitterén, miután a 90-es évekből rajtunk maradt fiúegyüttes egy másik tagjáról kiderült, hogy gyaníthatóan elhiszi azokat az összeesküvés-elméleteket, amiket a QAnon-hívők terjesztenek.

#SaveTheChildren

A QAnon leginkább azért tudott nagy teret nyerni magának a közösségi médiában, mert sokszor nemcsak az átlagfelhasználók, de még az őket befolyásoló influenszerek sem feltétlenül tudták, hogy a meditációról vagy illóolajokról szóló posztjaikban használt kifejezések és hashtagek olyan összeesküvés-elméletekhez kapcsolódnak, aminek egyik célja Donald Trump támogatása volt. Az influenszerek csak csinálták, amit addig, felültek azokra trendekre, amik egyre több embert vonzanak be, vagyis elkezdtek olyan hashtageket használni, amiket mások is egyre többet használtak, mint például a #SaveTheChildren, ami szép számmal húzta be a QAnonba az instagramozó anyákat is.

A járvány kezdete után az emberek az otthoni bezártságban és bizonytalanságban egyre több időt töltöttek online – leginkább a közösségi médiában –, öngyógyító, spirituális tartalmak után kutatva. Köztük volt a Cosmopolitannak nyilatkozó Jennifer is, aki hamar egy olyan online közösségben találta magát, ahol „szép betűtípussal, szép színekben” megjelenő posztokban hirdették, hogy „bízzon a tervben” és hogy higgye el, „a sötétség után eljön a fény”, ezeket pedig egyre több olyan, totálisan megtévesztő infókkal teli bejegyzés vette körül, amik szerint „a koronavírus csak egy hoax”, amit „a kormány talált ki, hogy az oltásokkal mindenkibe mikrochipeket ültethessenek”.

Jennifer a kisebb profiloktól viszonylag gyorsan eljutott a jóval több követőtáborral rendelkező influenszerekig, és még akkor sem vette észre, hogy a szélsőjobboldali, összeesküvés-elméleteket gyártó és azokban hívő QAnon része lett, amikor már ő is a PizzaGate-ről posztolt, és egy ismerőse szólt neki, hogy jobb lenne, ha megbízható forrásokból tájékozódna, amikor híreket akar olvasni.

A szélsőséges csoportok és a technológia viszonyát kutató, a Concordia Egyetemen doktoráló Marc-André Argentino pasztell QAnonnak nevezte el azokat, akik az addig megszokott szelfijeik mellé a meditációról és edzésekről szóló hashtagek közé elkezdték beszorítani a koronavírust megkérdőjelező vagy emberkereskedelemről szóló hashtageket. Mindez aztán odáig fajult, hogy a wellness-influenszerek, az instagramozó anyák és a szélsőjobboldaliak keveréke gyerekkereskedelemmel vádolt meg egy bútorgyártó céget, teóriájukat pedig arra alapozták, hogy a bútorok lánynevek után kapták a fantázianeveiket.

A járvány alatt, 2020 júliusa és szeptembere között Argentino kutatásai szerint 3000 százalékkal nőtt a QAnon-témájú Facebook-csoportok száma. Egy ilyen Facebook-csoportba került be Jennifer is, akit a #SaveTheChildren hashtag végül nem a gyerekek megmentése felé vitt, hanem egy olyan lehetetlenül sötét közösség felé, ahol már nem pasztellszínekben pompázó bejegyzések és egymást támogató kedves nők voltak, hanem „dühös férfiak”.

„Ez már nem tetszett. Kezdtem rájönni, hogy a QAnon-mozgalom túlmutat a dolgok megkérdőjelezésén, és szó szerint elhiszik, hogy Trump a megváltó” – mondta Jennifer, aki kilépett az összes hasonló csoportból és hónapokra jegelte a közösségi médiát, hogy most már inkább a Redditen legyen egy olyan közösség tagja, ahol a QAnonból kilépett emberek segítik egymást.

#BoycottSephora

A QAnon megtalálta a Sephorával harcba keveredett nashville-i beauty-influenszert, Amanda Ensinget is, aki közel másfélmilliós követőtáborának magyarázott novemberben enyhén hiperventilálva két rúzsos poszt között egy számmisztikával és véletlenekkel kevert bibliai témát. Január 6-án pedig, amikor Trump és a QAnon hívei megrohamozták a Capitoliumot, Twitterén egy posztjában úgy fogalmazott, hogy a baloldaliak szerint „Amerika kínos, utálnak ott élni, csak zavarogni meg kizsákmányolni tudnak, és nem támogatják a rendőröket, de közben elfogadják, amit a kormány mond, és nem hajlandóak kérdéseket feltenni”. Ezzel szemben szerinte a jobboldal – köztük ő is – „a szabadságáért harcol, imádja az Egyesült Államokat, megvédi az Alkotmányt és támogatja a katonai és bűnüldöző szervezeteket”.

Az Insider szerint ezután többen is felszólaltak amiatt, hogy a kozmetikai termékeket forgalmazó Sephora továbbra is szponzorálja Ensing videóit, sokan a #BoycottSephora hashtag használatára buzdítottak, majd miután a Sephora tényleg szerződést bontott vele, Ensing kezdte használni a #BoycottSephora hashtaget, mondván, hogy áldozata lett a liberális vezetésnek, akik el akarják hallgattatni a konzervatívokat.

Egy videóban Ensing aztán elmondta, hogy soha nem támogatta az erőszakot, és hozzátette, hogy nem rasszista, nem homofób, nem támogatja a fehér felsőbbrendűséget és nem tagja egy erőszakos csoportnak sem.

A Sephora sajtósa a témában Daily Beastnek eljuttatott közleményében azt írta, „nemrég figyeltek fel Ensing aggodalomra okot adó viselkedésére a közösségi oldalain”, és miután számukra úgy tűnt, hogy támogatta a Capitoliumban történt zavargásokat, úgy döntöttek, végleg megszüntetik vele az együttműködést. Közleményük végén hangsúlyozták, hogy „nem Ensing politikai vagy vallási nézetei miatt döntöttek így”, majd úgy fogalmaztak, „fenntartják a jogot arra, hogy megszüntessenek minden olyan együttműködést, amit úgy ítélnek meg, hogy nem vet jó fényt a márkájukra”.

A Sephorát is tulajdonló, francia luxuscégcsoport, az LVMH egyébként nem volt mindig kifejezetten Trump-ellenes. 2019-ben a csoport vezére, Bernard Arnault Donald Trumppal együtt vágta át a szalagot a Louis Vuitton új, texasi gyárának megnyitóján.

Bernard Arnault és Donald Trump 2019-ben, a Louis Vuitton gyárának megnyitóján Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Az Ensinghez hasonló nézeteket valló, pontosabban ezeket nyíltan vállaló influenszereknek valószínűleg tényleg nehezebb lesz munkát találni az Instagramon, de az egyik influenszer-ügynökséget vezető Mae Karwowski a Daily Beastnek azt mondta, szerinte ez nem a politikai nézeteiktől függ.

„A brandek és a követők is olyan influenszereket keresnek, akikkel egyezik az értékrendszerük. Az egy dolog, hogy valakinek konzervatív politikai nézetei vannak, de teljesen más, ha fanatizmuson, hazugságokon és összeesküvés-elméleteken alapuló tartalmakat tesz közzé” – mondta Karwowski, aki szerint a QAnon-hívő influenszerek az utóbbi időben rengeteg követőt vesztettek, de a nagyobb márkák sem szeretnének együtt dolgozni olyanokkal, akik teljesen megalapozatlan hülyeségeket terjesztenek. Hozzátette, hogy kiküszöböljék az olyan hibákat, mint amit Ensing is elkövetett, az ügynökség szigorúan figyeli, hogy a velük szerződésben álló influenszerek miket osztanak meg oldalaikon.

Bruce Newman, a DePaul Egyetem professzora azonban úgy gondolja, az Ensinghez hasonlóknak sem kell aggódnia, hogy Biden kormányzása alatt majd nem tudnak megélni a trumpista influenszerkedésből. Szerinte amíg Donald Trump él, van jövője a hozzá kapcsolható termékeknek, ötleteknek és minden hozzá köthető megnyilvánulásnak: „Lehet hogy sérült a brandje, de még használható, működőképes, és sokak számára vonzó, vagyis továbbra is abban a helyzetben van, hogy emberek pénzt kereshessenek belőle.”