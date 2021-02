A kormány megkérdezi az emberektől, hogy fokozatosan oldják fel a korlátozásokat vagy csak egyben a végén

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ahogy ősszel, úgy a kormány most is nemzeti konzultációra szeretné alapozni a további védekezést (az előzőnek csak a reklámozására 9,5 milliárd ment el). Akkor a konzultáció eredményével indokolták az enyhe korlátozásokat, pedig a kormánynak is tanácsot adó szakértők többször figyelmeztettek, hogy szigorítások nélkül rengetegen fognak meghalni.

Orbán Viktor két hete jelentette be az újabb konzultációt a nyitásról, most pedig Dömötör Csaba, a propagandaminisztérium államtitkára szerdán a főbb témákat is ismertette.

A legújabb nemzeti konzultáció egyik fő kérdése azt lesz, hogy a korlátozó intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre, vagy a járvány végén, egyben oldják-e fel.

A másik ilyen téma a védettségi igazolvány, vagyis hogy azzal lehessen-e felmentést kapni egyes korlátozó intézkedések alól.

Lesz egy kérdés az este 8 utáni kijárási tilalomról is.

Több kérdés vonatkozik az éttermek, a szállodák és a sportlétesítmények újranyitására.

És lesz egy kérdés arról is, hogy a járvány elmúltáig csak azok a külföldiek léphessenek Magyarország területére, akiket beoltottak vagy már van védettségi igazolványuk.

Dömötör azt mondta, hogy az éttermek, a szállodák és a sportlétesítmények újranyitása persze erősen függ a járványhelyzettől, de szerinte nem mindegy, hogy hányan támogatják az újranyitást bizonyos biztonsági szabályok betartása mellett.

És azt sem lehet megmondani, hoyga járványnak mikor lesz vége, de mindenesetre Mészáros Lőrinc hotelje április 9-re már bulit szervez.