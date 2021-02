Hiába ismerték el, hogy késik az orosz vakcina, a magyar kormány továbbra is csak a nyugati gyártókat szidja

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt hetekben a kormány, a kormánypártok és az operatív törzs beszélő fejei naponta sulykolták minden csatornán az egyik fő üzenetet: késnek a hanyatló Nyugat vakcinái. Ami igaz is.

De amint az várható volt, az Orbán Viktor által megígért kínai vakcinákról is kiderült, hogy késnek, ma pedig Haszán Zoltán szépen összeszedte, hogy az oroszok a szerződés első ütemében vállalt 600 ezer vakcinának csak a negyedét szállítják le. Hatalmas meglepetésre ezúttal nem indult be a gyártók és a hozzájuk kapcsolódó országok fikázása, a magyar illetékesek továbbra is rajongói lelkesedéssel képesek csak a nagy keleti testvérek segítségéről beszélni.

Juhászné Oláh Mária főnővér beolt egy lakót a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagjával a balassagyarmati Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat idősotthonában 2021. február 20-á Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

„Olvasom a sajtót, és szinte hallom, hogy a baloldalon pukkannak a pezsgők. Nem jön az orosz vakcina, sikertelen a keleti vakcinabeszerzés. Taps, függöny.👏 Sajnálom, hogy én vagyok az ünneprontó, de ez nem igaz” - írja Menczer Tamás államtitkár a Facebookon. „A következő hetekre jelentős szállítmányokat várunk, a vakcina folyamatosan érkezik a jövőben, jelenleg is 100 ezer adag van úton. Az orosz fél minimális csúszással teljesíteni fogja az első ütemben vállalt 600 ezer adagos mennyiséget, aztán pedig a további 1,4 millió adagot.”

Szintén szombaton megszólalt az oltási munkacsoport vezetője is, aki az orosz vakcinák csúszásáról egyáltalán nem beszélt, viszont kiemelte: „a nyugati vakcinaszállítmányok továbbra is akadozva érkeznek, azokból a lakosság átoltását csak lassan lehetne megvalósítani. György István ezért nagy segítségnek tartja, hogy a kormány törekvéseinek köszönhetően sikerült oltóanyagot beszerezni Kínából és Oroszországból is” - írja az MTI.

Az oroszok esetleges késlekedése miatti vádakat viszont sikerült előre kivédeni azzal, hogy György államtitkár közölte: „a további orosz vakcinák szállításának pontos ideje még nem ismert”.

Szerdától két hét alatt több mint 465 ezer koronavírus elleni oltás beadására van lehetőség, ez több, mint amennyi embert eddig összesen beoltottak - mondta György István a közmédiával. Ahhoz, hogy ezeket az oltásokat ténylegesen el lehessen végezni az kell, hogy aki értesítést kap, fel is vegye az oltást. Jövő héten a háziorvosok 275 ezer adag Sinopharm- és AstraZeneca-vakcinát kapnak - közölte a felelős kormánytag.