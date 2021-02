Az oroszok a szerződés első ütemében vállalt 600 ezer vakcinának csak a negyedét szállítják le

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Január 22-én állapodott meg Oroszországban Szijjártó Péter a Szputnyik-vakcinák vásárlásáról. Kétmillió darabot vettünk, amivel egymillió embert lehet beoltani, mivel ezzel a vakcinával is duplázni kell.

Szijjártó aznap több videót is készített, ez volt az egyik, amiben elmondja, hogy az összesen kétmillió adag vakcinából már 30 napon belül leszállítak az oroszok 600 ezret, a következő hónapban aztán már egymilliót, az utolsóban pedig 400 ezret.

A 30 napos határidő most vasárnap jár le, eddig viszont csak 45 600 adag Szputnyik érkezett.

Pénteken Szijjártó arról osztott meg egy videót, hogy Szentpétervárról elindult egy kamion, ami százezer adag oltóanyagot szállít Magyarországra. (A szentpétervári helyszín érdekes, mert ugyan van ott vakcinagyár, de az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szakemberi korábban a moszkvai üzemet ellenőrizték, mint az az OGYÉI főigazgató Hadházy Ákosnak írt leveléből kiderült.)

Ha a szentpétervári kamion holnap befut, akkor is csak 145 600 adagra megy fel a leszállított Szputnyik-vakcinák száma. Az első 30 napra ígért 600 ezer helyett.

Persze ott van még a vasárnap, amikor érkezhetne hirtelen 454 ezer adag vakcina. De erre ne számítsunk, Müller Cecília hétfőn azt mondta, hogy ezen a héten 100 ezer adag orosz vakcinát várunk. Ez lesz Szijjártó kamionja.



Hogy mi történt, azt nem tudni. Azt viszont közismert, hogy miközben az oroszok a hazai igények kielégítésével is nehezen birkóznak meg, elég bátran vállalnak be külföldi szállításokat. (A New York Times éppen most írt arról, hogy az oroszok hogyan próbálják politikai befolyássá alakítani a vakcinaszállításokat, százmilliós tételeket ígérve meg, amelyek leszállítása erősen kétséges.)

Az biztos, hogy időközben a magyar kormány is szembesülhetett azzal, hogy az ígért mennyiség nem fog megérkezni. Gulyás Gergely legalábbis a múlt heti kormányinfón mintegy mellékesen azt közölte, hogy februárban 200 ezer vakcinát várunk az oroszoktól, nem említve, hogy eredetileg 600 ezer vakcináról volt szó. A Telex erre akkor rákérdezett, de nem kaptak választ.

Ha a Gulyás által említett számokkal módosult a szerződés (amit egyébként hiába próbáltunk kikérni a külügyminisztériumtól), az azt is jelenti, hogy jövő hétre sem várunk 50 ezer adagnál több Szputnyikot. (Abba már a kínai szállítmánynál is belefutottunk, hogy Orbán néhány napon belül ígért egymilló kínai vakcinát, amikor az engedélyezést sürgette, ehhez képest egy hónap múlva Szijjártó a felének is nagyon örült. De Orbán akkor még nem aláírt szerződés alapján beszélt, Szijjártó viszont Moszkvában megállapodás alapján ígérte az első ütemben a 600 ezer adag vakcinát.)

Valahogy ez a csúszás nem veri ki a biztosítékot a kormányzati kommunikációban, szemben az EU-s beszerzésekkel.

Mostanra egyébként meglehetősen kaotikussá vált az operatív törzs tájékoztatója arról, hogy hány darab vakcina érkezett eddig összesen az országba. A Koronavírus Sajtóközpont ugyanis az EU-s beszerzésekből érkező szállítmányokról már nagyon esetlegesen számol be, ha igen, akkor is leginkább úgy, hogy késve és kevesebb érkezik.

Az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm vakcináknak viszont minden rezdüléséről hírt adnak. A koronavirus.gov.hu-n péntek este 10 után született cikk arról, hogy Szijjártó bejelentette a szentpétervári kamion elindulását. Arról nem volt szó, hogy az oroszok az eredeti megállapodáshoz képest késve szállítanak.

Pénteken viszont végre kiraktak egy olyan összefoglaló tábázatot a leszállított oltóanyagokból az operatív törzs, ami napi alapinformáció kellene, hogy legyen, kiraktak egy összefoglaló táblázatot arról, hogy hány adag oltóanyag érkezett. A napi jelentésekből vagy a tájékoztatókból ezt mi is igyekszünk összeszedni, nem mindig teljes sikerrel. De azért nem adjuk fel.

Elég érdekes módszert választott a Koronavírus Sajtóközpont annak kiszámolására, hogy a lekötött mennyiségek hány százaléka érkezett meg eddig. Az EU-s beszerzés jó része ugyanis a teljes évre vonatkozik, márciustól-áprilistól felpörgő szállításokkal, bár az is igaz, hogy eddig a vártnál valóban kevesebb vakcina jött (akárcsak az oroszból). Ráadásul simán összevonták a már EU-s engedéllyel rendelkező és a szállítást megkezdő Pfizer-BioNTechet, a Modernát és az AstraZenecát a Janssennel és a CureVaccal. Utóbbi kettő még nem is szállíthat, mivel az oltóanyaguk európai engedélyeztetés alatt áll. (Ezt a kört nem futattuk meg mi a kínaiakkal és az oroszokkal.)

A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen a héten nyújtotta be a kérelmet az Európai Gyógyszerügynökséghez, március közepére kaphatnak zöld utat. Az ő vakcinájukból elég egy adag. A német CureVac oltóanyaga pedig folyamatos felülvizsgálat (rolling review) alatt van a gyógyszerügynökségnél, hogy ezzel is felgyorsítsák az engedélyeztetési eljárást.