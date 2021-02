Egész Európában nálunk nő a legnagyobb ütemben a fertőzöttek száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem most kezdődött a harmadik hullám Magyarországon, de ezen a héten kezdett igazán beindulni. Negyedik hete emelkedik az új fertőzöttek száma, eleinte alig, mostanra már jelentősen.

Ismét összesítettük a napi számokat a héten. Ebből az derül ki, hogy

42 százalékkal több koronavírus-fertőzöttet regisztráltak ezen a héten, mint egy héttel korábban. (Egy hete ez a szám még 23 százalék volt.)

(A legördülő menüben lehet váltani az új fertőzöttek, halálozások, beoltottak, kórházban, lélegeztetőn lévők, tesztek számáról készült grafikonok között.)

A napi fertőzöttek növekedési üteme egész Európában nálunk a legmagasabb jelenleg. A táblázatban tegnapi adatok szerepelnek, hogy összehasonlítható legyen a többi országgal. Itt még 35 százalékos a heti magyar növekedési faktor, ami már a legmagasabb volt. A ma jelentett 2 912 új fertőzöttel mostanra 42 százalékra emelkedett ez a mutató.

A járvány dinamikája szerint előbb a napi fertőzöttek száma, majd a kórházban, lélegeztetőn lévők száma emelkedik, ezt követi pár héttel később a halálozás is. A kórházban lévők száma már két hete emelkedik, a lélegeztetőn lévőké pedig harmadik hete. A fertőzöttek számának mostani dinamikus emelkedése miatt vélhetően jelentősen nő majd a kórházban kezeltek száma is.

A halálozások száma is nőtt a múlt hétig, ezen a héten viszont csökkent, (616 volt múlt héten, 593 most). A csökkenés két, a trendből lefelé messze kilógó számnak köszönhető. Hétfőn 46, most vasárnap 47 áldozatot jelentettek, a kettő között volt viszont három olyan nap is, amikor 100 fölött volt a halálesetek száma. (Vasárnaponként és hétfőként általában kevesebb áldozat kerül be a statisztikákban, vélhetően nem függetlenül a hétvégétől, de most a megszokottnál is nagyobb volt a különbség a heti átlag és a vasárnapi, hétfői áldozatok száma között.)

A harmadik hullám a halálozásoknál márciusban látszódhat majd igazán. De európai összehasonlításban már most is magas a halottak száma Magyarországon. Ha egymillió főre számítjuk az elmúlt két hétben az áldozatok számát, akkor csak Szlovákiában, Portugáliában és Csehországban rosszabb a helyzet. Ausztriában egymillió lakosra harmadennyi halálesetet jutott.

Ami ugyanakkor jó hír: ezen a héten oltották be eddig messze a legtöbb embert (110 ezret első körben, 62 ezren a másodikat is megkapták), és a beérkezett 275 ezer ember oltására elég kínai vakcinával a jövő héten kezdenek oltani.