Edvard Munch maga firkálta össze leghíresebb festményét

A sikoly az oslói Nemzeti Galériában, még a mostani restaurációja előtt. Fotó: MAISANT LUDOVIC/Hemis

Maga Edvard Munch firkálhatta rá leghíresebb festménye, a korszakokon átívelő jelentőségű, napjainkig rezonáló remekműve, a Sikoly bal felső sarkára ceruzával a ha nehezen is, de szabad szemmel is kivehető mondatot, miszerint a képet "Csak egy őrült festhette". Erre jutottak a norvég Nemzeti Múzeum kutatói, akik most, hogy a kép új kiállítótérbe kerül, restaurációs munkákat is végeztek a képen.

Ennek során infravörös szkenneket is készítettek a ceruzával írt mondatról, majd az írásképet összevetették olyan kéziratokkal, amelyeket bizonyosan Munch írt. Korábban vita tárgya volt, hogy a felirat az egész életében mentális betegségekkel küzdő Munch műve volt-e, vagy egyszerű vandalizmus.

Ez utóbbira azért gyanakodhattak sokáig, mert születésekor, 1895-ben a kép súlyos bírálatokat és nagy felháborodást váltott ki. Fennmaradt naplói szerint Munchot mélyen bántotta a kritikai visszhang, ezért mások már régebben is azt feltételezték, hogy ő maga írhatta rá ceruzával a megjegyzést. (Via BBC)