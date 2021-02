Ha orosz vakcina érkezik, megmozdul a kommunikációs gépezet, ha Pfizer, azt csak úgy megjegyzik

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Bár a kormány rendszeresen hangsúlyozza, hogy a koronavírus elleni vakcina nem politikai kérdés, látványosan eltérően kommunikál a különböző típusú oltóanyagokról. Például csak az uniós szállítmányok késlekedését tette szóvá, az oroszét nem. Más hangsúlyt kapnak az érkező vakcinák is.

Szijjártó Péter külügyminiszter már pénteken megosztott egy videót arról, hogy elindult Szentpétervárról egy kamion, ami százezer adag Szputnyikot szállít Magyarországra. Ahogy lenni szokott, a hír megjelent a koronavirus.gov.hu-n is.

A kamion hétfő éjjel érkezett Magyarországra, amiről Szijjártó ismét Facebook-videóban számolt be. Kedden kora délután is ez a vezető hír a kormányzati koronaoldalon, maga mögé utasítva a frissebb fejleményeket, például az aktuális járványadatokat (ezek nem is elérhetők a főoldalon). Beszámoltak róla az M1-híradóban is.

A koronavirus.gov.hu címlapja kedden kora délután

Az operatív törzs tájékoztatójáig fogalmunk sem volt, hogy ma nemcsak orosz vakcina, hanem Pfizer is érkezett. Szinte pontosan ugyanannyi, egy kicsit még több is: 104 130 adag. Ebből már a héten jut 52 ezer idős embernek, míg a Szputnyikot vizsgálnia kell a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, nem is számolnak vele az e heti oltási tervben. Mégis, aki nem hallgatta meg György Istvánt és Müller Cecíliát a tévében, azt hiheti, csak Oroszországból érkezett vakcina.

Ráadásul az új Szputnyik-szállítmánynál az sem teljesen tiszta, hogyan számolják az adagokat.

Minden használatban levő vakcina esetében felezni kell az adagok számát, hiszen egy ember teljes védettségéhez két oltásra van szükség. Az operatív törzs ezért általában azt közli, hány embernek elég oltóanyag van készleten. Mi is ezt ábrázoljuk a grafikonjainkon. Szijjártó Péter ehhez képest éjszaka azt mondta:

„Ezekben a percekben érkezik meg Magyarországra 100 ezer adagnyi orosz oltóanyag, amellyel biztosítjuk 100 ezer magyar ember első körös oltását.” Ez úgy hangzik, mintha mind a százezret beadnák, a második kört pedig majd egy későbbi szállítmányból oldanák meg. A Pfizer esetében csináltak már ilyet, de itt egy fokkal bonyolultabb a helyzet, mert a Szputnyikból nem pont ugyanazt adják be első és második alkalommal: két különböző adenovírust használnak.

A hétvégén, amikor Menczer Tamás államtitkár reagált az orosz vakcina késlekedésével kapcsolatos hírekre, még szó sem volt arról, hogy százezer embernek elég oltóanyag jönne a kamionban. A teljes, a kormány által megvásárolt kétmilliós készletről beszélt, ehhez viszonyította a 100 ezres szállítmányt és az első ütemben ígért 600 ezer adagot:

„A következő hetekre jelentős szállítmányokat várunk, a vakcina folyamatosan érkezik a jövőben, jelenleg is 100 ezer adag van úton. Az orosz fél minimális csúszással teljesíteni fogja az első ütemben vállalt 600 ezer adagos mennyiséget, aztán pedig a további 1,4 millió adagot.”

Az oroszok eredeti vállalása szerint tehát 600 ezer adagnak kellett volna megérkeznie vasárnapig, ebből végül 45 600 plusz 100 ezer érkezett, utóbbiról pedig nem világos, hogyan fogják felhasználni.