Majdnem teljesen összeomlott Texas energiaellátása, pont azért, mert nem tudták elképzelni, hogy ez megtörténhet

Joe Biden amerikai elnök szombaton katasztrófahelyzetet hirdetett ki Texasban, miután a rendkívüli hideg miatt áramszünet és vízhiány sújtott több millió lakost. A texasiak szövetségi támogatást igényelhetnek többféle kiadásukhoz, például az energiaszámlákhoz.

Greg Abbott kormányzó sürgősen összehívta az állam törvényhozását, hogy megvitassák, milyen megoldást lehet találni az óriási összegű áramszámlákra, aztán bejelentette, hogy a rendkívüli hideg miatt, ami Texast sújtotta, az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy energiaszámlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat.

Sok lakossági energiafogyasztó több ezer dolláros villamosenergia-számlát kapott a hideghullám eleje óta tartó, alig néhány napos időszakra. A hőmérséklet a leghidegebb napokon mínusz 25 Celsius fok volt, ami a déli államban rendkívüli.

Az állam, ami azt hitte, mindig elég energiája lesz

Texas az egyetlen amerikai állam, aminek az energiahálózata független az ország többi részétől, az energiapiaca pedig nem szabályozott. Texas az elmúlt 120 évben az olaj- és gáziparra épült, mióta 1901-ben felfedezték az olajat a Beaumont melletti Spindletop-dombon. Azóta gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartották, hogy az Egyesült Államok vezető energiatermelő állama kifogyhat az energiából. Most mégis megtörtént.

Ételosztásra érkezett autósok Austinban 2021. február 20-án. Fotó: Joe Raedle/Getty Images/AFP

A New York Times arról írt, hogy az állam elektromos hálózatának válsága 1999-re vezethető vissza, amikor elkezdték az országos kísérletet a hálózat deregulációjára, és az állam teljes villamosenergia-szállítási rendszerének irányítását piaci alapú magántermelők, szállító vállalatok és energia-kiskereskedők kezébe adták.

Ez akkor az energiaiparnak és az embereknek is megfelelt, és mindkét nagy párt támogatta. „Az elektromos ipar versenye előnyös lesz a texasiak számára azáltal, hogy csökkentik a havi díjakat, és több választási lehetőséget kínálnak a fogyasztóknak” – mondta George W. Bush akkori kormányzó, a következő amerikai elnök, amikor aláírta a deregulációs jogszabályt.

Bush jóslata az olcsóbb villamos energiáról általában valóra vált, és a szabadpiaci elektromos hálózat legtöbbször meglehetősen jól működött, nagyrészt azért, mert Texasban sok az olcsó földgáz, és van elég szél a megújuló energiához. De az újonnan deregulált rendszer kevés biztosítékkal és még kevesebb érvényesíthető szabállyal járt.

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

A fogyasztók több szolgáltató közül választhatnak, és soknak olyan a szerződése, hogy a számlaösszeg nem csak a fogyasztástól, hanem a fogyasztói kereslettől is függ. Többen figyelmeztettek már, hogy az ilyen rendszerben a fogyasztók szélsőséges időjárás esetén védtelenek az nagyösszegű számlákkal szemben. A Dallas Morning News arról írt, hogy egyes texasiakat pár napnyi villanyáramért cserébe 17 000 dolláros áramszámlát kaptak.

Kedden Dallasban mínusz 15 fok volt, hidegebb, mint az alaszkai Anchorage-ben. A fagyos időjárás az egész államban áramszünetekhez vezetett a megnövekedett áramigény miatt, a kereslet megugrása pedig áremelkedést hozott: Dallasban a nagykereskedelmi árak szerdán kb. 8800 dollárra emelkedtek megawattóránként. A Reuters szerint ez az ár a múlt heti vihar előtt csak kb. 50 dollár volt megawattóránként, szerdán a texasi közüzemi bizottság a nagykereskedelmi árak felső határát megawattóránként 9000 dollárban határozta meg.

Az áramszünet csúcsán 4 millió lakos volt áram nélkül. Szombat óta már minden erőmű újra működik, de vasárnap még mindig 30 ezer embernek nem volt áram az otthonában.

Sheila Jackson Lee, Alexandria Ocasio-Cortez és Sylvia Garcia kongresszusi képviselők sajtótájékoztatója Houstonban 2021. február 20-án. Fotó: Thomas Shea/AFP

Egyszerre ütött be minden baj

Mivel sok költséghatékony közmű verseng a fogyasztókért, a New York Times szerint kevés pénzügyi ösztönző volt arra, hogy az időjárás elleni védelembe is befektessenek. A szélturbinák nincsenek felszerelve a hideg elleni, jégtelenítő berendezésekkel, és az elektromos vezetékek is kevéssé vannak szigetelve. A gyakori hideg időjárási eseményekkel nem igazán számoltak az infrastruktúra-terveknél abban az államban, ahol a klímaváltozás még mindig egy egzotikus, vitatott koncepció – írja a lap.

Az Atlantic cikke szerint három fő oka volt az összeomlásnak:

Senki nem készült akkora fagyra, ami befagyasztja a földgázkutakat, elzárja a vezetékeket, és megfagyasztja a szélturbinákat meg a szénkupacokat. Amikor a rendszer egy része összeomlott, földgázhiány alakult ki. Azért nem készültek fel előre arra, hogy időben fel kell halmozni a földgázt a rossz időre, mert senki nem volt, akinek ez lett volna a dolga.

Bill Magness, a texasi elektromos megbízhatósági tanács, az Ercot vezérigazgatója szerint annyira túlterhelődött a rendszer, hogy ha nem is másodpercekre, de percekre voltak a teljes áramszünettől. Ezért az Ercot proaktív módon lekapcsoltatta az áramot az állam különböző részein, hogy a kereslet a kapacitás alatt maradjon.

Elméletileg a texasiaknak csak ellenőrzött, rövid távú áramkimaradásokat kellett volna tapasztalniuk, de sokan több napja áram nélkül vannak. Az Ercot szerint három oka lehet ennek:

Az emberek olyan helyeken élnek, ahol a berendezés megsérült. Az emberek olyan területeken élnek, amiket lekapcsoltak, és kézzel kell őket visszakapcsolni. Az emberek nem kiskereskedőktől kapják meg az energiát, hanem nagy ipari létesítményektől, amiket lekapcsolhattak az energiatakarékosság érdekében.

Más államok ilyenkor energiát vásárolhatnak a környező államoktól, hogy megfeleljenek a megnövekedett igényeknek. Ez azért lehetséges, mert az Egyesült Államok kontinentális részét két nagy, erősen összekapcsolt hálózat működteti: a keleti és a nyugati elektromos hálózat. Texas viszont mindig ragaszkodott ahhoz, hogy saját hálózata legyen, amely kevés ponton kapcsolódik a két fő hálózathoz. Erre a helyi politikusok büszkék is voltak, mondván, az állam energetikailag független. Azzal, hogy Texas nem csatlakozott a nagyobb hálózathoz, elkerülhette az államok közötti villamosenergia-kereskedelem szabályozását. A szabályozás hiánya is okozta, hogy a texasi hálózat nem volt megfelelően karbantartva, és a nyomás alatt összeomlott.

Közben Texas republikánus szenátorát, Ted Cruzt azért támadják, mert a katasztrófa idején a mexikói Cancúnba ment nyaralni. Csütörtökön már vissza is tért, és azt mondta, hiba volt elutaznia. Még republikánus párttársa is elítélte a tettét.

A Cancúnban nyaraló Ted Cruzt gúnyoló digitális plakát Houstonban, 2020. február 19-én. Fotó: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

A hóval és faggyal járó ítéletidő Texason kívül Oklahomát, Louisianát és más közeli államokat is sújtott. A rendkívüli időjárásnak már 76 halálos áldozata van.

Amikor épp a meleg miatt jön összeomlás

Amerikában a következő évtizedekben várhatóan egyre szélsőségesebb időjárási események jöhetnek, ami valószínűleg az áramigény rendszeres extrém növekedését és csökkenését fogja okozni, vagyis lesznek még hasonló áramszünetek.

A Guardian felidézte, hogy Kaliforniában éppen a nagy meleg okozta az energiaszolgáltatás összeomlását. A melegedő időjárás megnövelte annak valószínűségét, hogy a távvezetékek tüzet okoznak. A 2018-as, 85 halálos áldozattal járó, több mint 19 ezer épületet megsemmisítő tűzvész is részben az elöregedett távvezetékek miatt tört ki. A kaliforniai hálózatot kezelő Pacific Gas & Electric (PG&E) gördülő áramszünetekkel próbálja megakadályozni az újabb tűzeseteket. (New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, MTI)