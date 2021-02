Az EU-nak leszállított AstraZeneca vakcinák négyötödét még nem tudták felhasználni

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Európai Uniónak leszállított AstraZeneca gyártmányú koronavírus-vakcinák négyötödét még nem használták embereken - derült ki a Guardian nyomozásából. A rendelkezésre álló adatok alapján a 27 tagállamban eddig szétosztott 6 134 707 dózisból 4 849 752 dózis nem adtak még be. A késlekedés legfőbb oka az lehet, hogy az Unió több állama, köztük Németország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország és Magyarország is úgy döntött, hogy 65 évesnél idősebbeknek nem ad AstraZeneca vakcinát, de mivel a legtöbb országban még az idősek oltása zajlik, az AstraZeneca oltásait nem tudják kiosztani.

A másik ok, hogy sokan visszautasítják az AstraZeneca oltást, mivel az EU-ban engedélyezett vakcinák közül ennek legrosszabb a híre. Erről beszélt Angela Merkel német kancellár is a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában. A kancellár ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az AstraZenecáé biztonságos és engedélyezett vakcina. Mikor a riporter arról kérdezte, ő beadatná-e magának, viszont azzal válaszolt, hogy ő már 66 éves, így a német szabályok szerint neki nem is adhatnának AstraZenecát.

Az EU-s hatóságok szerint egyébként az AstraZeneca oltás minden korosztály számára biztonságos. (Guardian)