Orbán: Ha most kiengedjük az embereket Afrikába, és hazahozzák az új mutánsokat, akkor kész vagyunk

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban ismertette a napi járványadatokat:

4668 új fertőzött;

123 halott;

451-en vannak lélegeztetőgépen;

5027 embert ápolnak kórházban.

Úgy látja, hogy helyzet drámaian romlik, ezért újra azt kell néznünk, hány üres ágy van a kórházakban, hány lélegeztetőgép van, mert az orvosok szerint a következő két hétben a számok drasztikusan nőni fognak. Hozzátette, hogy jelenleg 15831 szabad ágy van és 2296 lélegeztető gép áll még készenlétben.

A miniszterelnök elmondta, hogy a helyzet komolysága emelt szintű készültséget kellett elrendelnie a kórházakban. Vagyis újra át kell nézni azokat a listákat, amik alapján át szokták vezényelni az ápolókat és az orvosokat, és olyan szintre kell visszahozni a készültségi állapotot, amilyenen áprilisban vagy novemberben állt.

Azon túl, hogy a kormány március 15-ig meghosszabbította a korlátozásokat,

de még szigorításokon is gondolkozik a kormány. Ezekről a következő napok fényében döntenek. Orbán azt azért most is biztosra mondta, hogy a határon mindenképpen szigorítani kell, és radikálisan korlátozni kell az Európán kívüli, üzleti célú utazásokat, mert megjelentek azok, akik így próbálnak most nyaralást szervezni maguknak. És a miniszterelnök szerint aa kiengedjük az embereket Afrikába, és hazahozzák az új mutánsokat, akkor kész vagyunk.

„Az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy ilyen körülmények között -mert erre hivatkozva lehet utazni, és a magyar okosba kitalálja, hogy ő végül is üzleti tevékenységet végez - elnézést kérek a rosszindulatú feltételezésért, de láttam ilyen esetet nem egyet, nem kettőt. Tehát mindenképpen az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell, mert be fogják hurcolni nekünk ide az újabb, gyorsan fertőző mutánsokat” - mondta.