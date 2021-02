Felszámolták Kósa Lajos családjának rejtélyes, százmilliókkal érintett cégét

Több 444 videó?

Szeretném

„Mostanra végelszámolással törölték azt a céget, amit a Kósa család 2017 márciusában vett meg 6 millió forintért” – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos független képviselő. A Tócó-Pece Kft. nevű cég, ami Porkoláb Gyöngyi, vagyis Kósa Lajos feleségének tulajdonában állt, és aminek ügyvezetői Kósa gyerekei voltak, úgy került 6 millió forintért a tulajdonukba, hogy a cég eszközállománya akkor már 139 millió forint volt, majd egyetlen év alatt 91 millió forint adózás utáni eredményt termelt.

„Sem a vásárlás előtt, sem utána nem volt egy fillér bevételük sem (nem csináltak semmit), viszont a vásárláskor hirtelen keletkezett 160 millió bevételük” – írja posztjában Hadházy, aki ehhez hozzátette, hogy „a Kósa család így egy fantomcégen négy év alatt 220 milliót keresett minden munka nélkül”.

Hadházy arra is emlékeztetett, hogy Kósa feleségének a céget Fiák István adta el, aki Kósa ügyvédje, és aki szintén üzletelt a csengeri örökösnővel. Miután megvették tőle a céget, Kósa olyan a nyugdíjas-szövetkezetek megalakításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben. Hadházy úgy fogalmaz, ez „Fiák profiljába vág”, hisz egy rendkívül kiterjedt céghálózat tulajdonosa, Meló-Diák Holding egyik vezetője, ami kapcsolódik több nagy nyugdíjas-szövetkezethez is.