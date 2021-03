A Legfőbb Ügyészség szerint az örökösnő már cáfolta, hogy vesztegetési pénzeket fizetett volna Kósa Lajosnak

Több 444 videó?

Politikailag motivált feltételezésnek minősítette a legfőbb ügyész helyettese azt, hogy az ügyészség törvénysértően vagy szakszerűtlenül járt volna vagy járna el a csengeri örökösnő és Kósa Lajos ügyében. Lajtár István ezt Bősz Anett, a Demokratikus Koalíció képviselőjének kérdésére válaszolta a Parlamentben.

Mint írtuk szombaton, Csárdi Antal LMP-s képviselő nyilvánosságra hozott egy rendőrségi dokumentumot, a csengeri örökösnő vallomásának összefoglalóját. Ebben az örökösnő azt állítja, hogy összesen tíz tételben érkezett hozzá összesen 68 millió forint egy Kiskun Tender Kft. nevű cégtől, amit viszont Kósa Lajosnak szántak vesztegetési pénzként. Az örökösnő a dokumentum szerint azt vallotta, hogy Kósa Lajos és sofőrje felváltva jártak hozzá, hogy készpénzben elvigyék a korábban átutalt összegeket.

Csárdi Antal szombati sajtótájékoztatóján fölvetette, hogy az ügyészség a vallomás alapján miért nem hallgatta ki Kósa Lajost, még tanúként sem, Bősz Anett pedig hétfőn ezt a kérdést fel is tette a Legfőbb Ügyésznek. Erre Lajtár István válaszként azt mondta, hogy

az örökösnő egy későbbi vallomásában maga is cáfolta, hogy a cégtől kapott pénzt más személynek vagy más személy megbízottjának átadta volna. Lajtár szerint a nő saját kezűleg írt vallomásában azt mondta, külső befolyásra tett aztán hamis vallomást. A legfőbb ügyész helyettese azt is mondta, hogy a nyomozás során igenis meghallgatta tanúként Kósa Lajost. A fideszes politikus szombaton maga is nyilvánosság elé állt, és azt mondta, hogy semmiféle jogcímen, semmilyen összeget, vagyoni értéket soha nem fogadott el, nem vett át, sem a bíróság előtt álló személytől, sem mástól. "Minden egyéb állítás alaptalan. Minden eszközt igénybe veszek az engem ért sérelmek orvoslására. A bírósági eljárás lezárásáig nem nyilatkozom az ügyről.”

Az elmúlt hetekben a Hvg nyilvánosságra hozta, hogy Kósa és a kamu örökös négyszer is találkoztak Svájcban. A Blikk pedig arról írt, hogy közjegyzői okiratban hatalmazta fel a csengeri örökösnőként ismert P. Mária Kósa Lajost, hogy értéktárgyakat és készpénzt szállítson neki. Az értéktárgyak közt fegyverek, ékszerek, festmények és dísztárgyak voltak. Vallomásában Kósa azt állította, nem tudott ezekről, nem látta P. Mária vagyontárgyait, és megbízást sem fogadott el. De voltak ajándékozási szerződések, amiken szerepelt az aláírása.

Szintén a Blikk írta meg, hogy 2016 januárjában a csengeri örökösnőként ismertté vált Sz. Gáborné több ajándékozási szerződést is aláírt Kósa Lajossal, a Fidesz befolyásos politikusával, és az egyik szerződés értelmében Kósa tulajdonába került volna az egyik legnagyobb francia bank, a Credit Industrial et Commercial Bank (CIC AG) 24,09 százaléka. (Telex.hu)