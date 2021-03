Trump nem alapít új pártot és nem zárja ki az indulást 2024-ben

Több 444 videó?

Magyar idő szerint vasárnap éjjel zajlott Donald Trump volt amerikai elnök első nagyobb, nyilvános szereplése a választási veresége óta. Trump Floridában, a Republikánus Párt bázisának éves jelentős eseményén, a Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű rendezvényen szólalt fel.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Trump 90 percig beszélt, és többek között ismét közölte, hogy ő nyerte a 2020-as választást, és a demokraták csak elcsalták a végeredményt (erre az állítására sem Trump, sem senki a stábjából még semmiféle bizonyítékot nem tudott felhozni, és az összes, a választások tisztaságát ellenőrző szerv és hivatal szerint sem történt csalás a 2020-as választáson, amin Biden több mint hétmillió szavazattal kapott többet.)

Az egyik legnagyobb kérdés az volt a rendezvény előtt, hogy Trump tervez-e szakadár pártot alapítani, vagy továbbra is a Republikánus Párton belül képzeli el a jövőjét. A vasárnapi beszéd alapján az utóbbi a helyzet: Trump közölte, hogy nem alapít új pártot, és egyáltalán nem zárta ki, hogy elindul 2024-ben is a választásokon. Miután elismételte a hazugságot, hogy elcsalták tőle a választást, közölte, hogy lehet meg fogja verni őket harmadszor is, 2024-ben.

A csütörtökön kezdődő rendezvény, ami amúgy rendszeresen a konzervatív táboron belül tapasztalható erőviszonyok és töréspontok felmutatására szolgál, idén azt mutatta, hogy hiába a választási vereség, a republikánus táboron belül még mindig nagyon jelentős Trump támogatottsága. Számos felszólaló beszélt az elcsalt választásról, miközben látványos volt, hogy a mainstream republikánusok, élükön Mitch McConnell-el, nem jelentek meg az eseményen. Ahogy nem volt ott Mike Pence volt alelnök sem, akivel a vereség után vált nagyon fagyossá Trump viszonya, mivel Pence nem volt hajlandó megtámadni a választás végeredményét.

Trump továbbra sem lehet jelen Facebookon és Twitteren, mivel január 6-án szavai hatására ostromolták meg hívei a Capitoliumot. Január 20-a óta, amikor elhagyta a Fehér Házat, Trump a floridai golfrezidenciáján él.

Trump beszédében elmondta, hogy a négy évvel ezelőtt közösen elkezdett útjuk messze nem ért még végére, és azért gyűltek itt össze, hogy a közös mozgalmuk jövőjéről beszéljenek. Ekkor nevezte fake news-nak azokat a híreszteléseket, hogy új párt alapítását tervezné. Helyette itt van nekik a Republikánus Párt, ami szerinte egységesebb és erősebb lesz, mint valaha.

Beszédének nagy részét vitte el Joe Biden elnök eddigi tevékenységének gyalázása, mivel Trump szerint Biden első elnöki hónapja a legkatasztrofálisabb volt a modern történelem első elnöki hónapjai között. Szerinte ugyanis az új elnök egy törvénytelen és erkölcstelen radikális bevándorlási politikával állt elő. Trump emellett felszólította Bident, hogy nyissák újra az iskolákat, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget az országban.

Trump kitért arra is, hogy a Republikánus Párt már most is egységes, csak Washingtonban vannak páran, akik kilógnak, de mindenki más egy oldalon áll. (BBC, Guardian)