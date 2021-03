Újabb bűncselekményekkel vádolták meg Aun Szan Szu Kjit

Több 444 videó?

Szeretném

Újabb bűncselekményekkel vádolták meg Mianmarban az ország február elején őrizetbe vett addigi kvázi vezetőjét, Aun Szan Szu Kjit - derül ki a politikus jogászainak hétfői bejelentéséből.

A tájékoztatás szerint Aun Szan Szu Kjit már a közrend megzavarásával és a távközlési törvény megsértésével is vádolják, a Myanmar Now című független hírportál pedig azt közölte, hogy a politikus Najpidóban, videón keresztül részt is vett a bírósági meghallgatáson.

Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

A Nobel-békedíjas Aun Szan Szu Kjit, aki korábban már 15 évet töltött házi őrizetben a katonai kormányzás alatt, mostanáig az import-exporttörvények megsértésével és a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések megszegésével vádolták.

Ha bűnösnek találják, nem indulhat a junta által beígért választásokon, amelyeket a bejelentés szerint egy éven belül kívánnak megtartani.

Mianmarban a hadsereg február 1-jén magához ragadta a hatalmat, és őrizetbe vette Aung Szan Szú Kjí pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) irányítóit is. A katonaság azt állítja, hogy a tavaly novemberi választáson az NLD csalással nyert.

Azóta rendszeresek a tiltakozások a katonai puccs ellen, a hatóságok nem képesek megakadályozni a mindennapos tüntetéseket és a polgári engedetlenségi mozgalmat. A rendőrség hanggránátok és vízágyúk mellett több alkalommal éles lőszerrel is próbált oszlatni, és az elmúlt hétvégén az ENSZ emberi jogi irodája szerint 18 tüntetőt agyonlőttek, valamint őrizetbe vették az AP hírügynökség egyik riporterét is.

Az állami kézben lévő Global New Light of Myanmar című újságban a délkelet-ázsiai ország külügyminisztériuma részéről ugyanakkor leszögezték: a junta minden lehetséges módon igyekszik mérsékelni a tüntetőkkel szembeni hatósági fellépést, összhangban a mianmari és a nemzetközi törvényekkel.

Ugyancsak hétfőn ismét tüntetésekről adtak hírt Mianmar legnagyobb városából, Rangunból, ahol a rendőrök könnygázzal igyekeztek feloszlatni a junta ellen demonstrálókat.

Hétfőn Vivian Balakrishnan szingapúri külügyminiszter azt közölte, hogy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagországainak külügyminiszterei a héten videókonferenciát tartanak a Mianmarban kialakult helyzetről. Balakrishnan egyúttal felszólította a juntát, azonnal engedje szabadon Aung Szan Szú Kjít, és aggodalmát fejezte ki a hét végi, halálos áldozatokkal járó tüntetések miatt, hangsúlyozva, hogy a mianmari hatóságok fegyvertelen tüntetők elleni brutális fellépésére "semmilyen mentség nem létezik". (MTI, BBC)