A rendőrség tüzet nyitott a mianmari tüntetőkre, legalább 18-an meghaltak

A mianmari rendőrség legalább 18 tüntetőt megölt, több mint 30 embert pedig megsebesített vasárnap, amikor az oszlatáskor tüzet nyitottak a tüntetőkre – írja a BBC az ENSZ emberi jogi irodájának információi alapján.

A rendőrség az ország legnépesebb városában, Rangúnban is rálőtt a tüntetőkre. Egy neve elhallgatását kérő orvos azt mondta, hogy a kórházba mellkasi lőtt sebbel szállítottak egy embert, aki később meghalt. A rendőrök Rangúnban hanggránátokkal is oszlattak, egy nő szemtanúk szerint a hangrobbanásoktól szívinfarktust kapott és meghalt. Többen meghaltak Mandalajban is, és több más településen is tüntettek, köztük Lasióban, az ország északkeleti részén.

Sérült tüntetőt szállítanak kórházba Mandalajban Fotó: STR/AFP

Szombaton több tucatnyi embert tartóztattak le, köztük újságírókat is. A rendőrség akkor még csak a levegőbe lőtt, de a hírek szerint így is eltaláltak egy nőt.

Tüntetések Rangúnban február 28-án Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Mianmarban egy hónapja kezdődtek tüntetések, miután a hadsereg február 1-jén erőszakkal átvette a hatalmat és őrizetbe vette az ország vezetőjét, Aung Szan Szú Kjít, valamint pártjának irányítóit. A katonaság azt állítja, hogy a tavaly novemberi választásokon a párt csalással aratott fölényes győzelmet.

