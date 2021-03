Az EU négy fontos orosz tisztviselőt tiltott ki az országaiból Navalnij letartóztatása miatt, az USA is szankciókat tervez

Több 444 videó?

Szeretném

Az Európai Unió négy magas rangú orosz tisztviselőt sújtott ma szankciókkal Alekszej Navalnij bebörtönzése miatt, aki jelenleg a Vlagyimir Putyinnal szembenálló legismertebb ellenzéki politikus, és akit múlt héten a moszkvai börtönből egy ismeretlen helyre szállítottak.

Alekszej Navalnij 2018-ban. Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

A lépéseket már több mint egy hete belengették, most azonban meg is nevezték, hogy kikre vonatkozik. Alekszandr Basztrijkin, az orosz nyomozóhatóság vezetője, Igor Krasznov főügyész, Viktor Zolotov, a Neztei Gárda vezetője, illetve Alekszandr Kalasnyikov, a Szövetségi Börtönszolgálat vezetője nem utazhat be az Európai Unió 27 tagországába, és befagyasztották az említett tisztviselők EU-s vagyonát.



Az EU azt közölte, hogy a szankciókat az „Alekszej Navalnij önkényes letartóztatásában, büntető eljárásában és elítélésében vállalt szerepük, valamint a Navalnijjal való törvénytelen bánásmód miatti békés tüntetések elnyomása miatt” rótták ki az említett személyekre.

Biden is lépne

Eközben a Reuters információi szerint az Egyesült Államok is Oroszországgal szembeni fellépésre készül Navalnij ügyének apropóján, napokon belül, akár már ma bejelenthetik ezeket. Washingtoni források szerint két rendeletről van szó: az egyiket akkor adták ki, amikor Oroszország megszállta a Krím-félszigetet, de most szélesebb körben is lehetőséget biztosítana orosz tisztviselők elleni fellépésre, a másikat pedig 2005-ben adták ki a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem miatt.

Mindkét rendelet lehetővé teszi, hogy befagyasszák a célszemélyek amerikai vagyonát, illetve megtiltja, hogy amerikai cégek és személyek üzletet kössenek velük. Az egyelőre még nem ismert, hogy kiket sújtanának a lépések. (AP, Reuters)