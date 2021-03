Pócs János maszk nélkül tartja a beltéri fogadóóráit

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Miközben a járvány harmadik hulláma miatt a fertőzési görbe továbbra is meredeken emelkedik, és a kórházban levő fertőzöttek száma elérte a karácsony környéki szintet, a Fidesz jászsági képviselője továbbra is személyesen fogadja a választókat a jászberényi irodájában, és az általa megosztott képek szerint maszkot sem vett fel:

A korábbi képein is látszik, hogy egy honapja is ugyanígy tolta, és még az idősebb látogatókat is maszk nélkül fogadta:

Egyébként a járvány kezdetén még Pócs volt az egyik legoptimistább képviselő, aki azért nem félt a vírustól, mert egyébként autóbalesetben is sokan meghalnak.

Kerestük Pócs Jánost, hogy miért tekint el a fogadóóráin a maszkhasználattól. Egyelőre nem reagált.