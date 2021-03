A nap, amikor totális csődöt mondott a kormány oltási programja

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem tűnt különösebben bonyolultnak a feladat: 74 ezer adag, már egy hete az országban lévő AstraZeneca-vakcina beadása. Felkészülési idő bőven volt rá, meg lehetett tervezni, nem kellett kapkodni, nem kezdett el leolvadni a hűtő.

Eddig ez a háziorvosokra volt bízva. Ők lelkiismeretesen megoldották a feladatot, igaz, ehhez erőn felüli munkát végeztek.

Éppen a túlterhelt háziorvosok tehermentesítésére találták ki, hogy akkor ezt majd intézi A KÖZPONT.

Kedden György István, egykori kőbányai polgármester, volt főpolgármester-helyettes, ex-budapesti kormánymegbízott, egykori fideszes országgyűlési képviselő, most éppen a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, de ami ennél is fontosabb az országos oltási munkacsoport vezetője állt ki a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a TERVET.

A 74 ezer ember beoltásának nagyon fontos új eleme az volt, hogy SMS-ben (!) értesítik majd azokat, akik megkaphatják az AstraZenecát, de már nem a háziorvosuknál, hanem az oltóközpontok valamelyikében.

György István még azt is hozzátette, hogy az ország szinte valamennyi kórházában lesz oltópont. Ebből akár azt is le lehetett szűrni, hogy azért olyan nagyon sokat nem kell majd utazni egy oltásért. Ez fontos szempont, mert az AstraZenecát 60 év alatti, de krónikus beteget kaphatják most. Elvileg.

A TERV csütörtökön lett éles, amikor délután elkezdték kiküldeni az SMS-eket. Előtte napokig arra készítették fel az embereket, hogy ne válaszoljanak a megkapott SMS-ekre, mert abban benne lesz minden, helyszín, időpont, meg kell jelenni, és kész.

De azonnal kiderült, hogy több probléma is van. Az egyik rögtön egy technikai kérdés, ami talán mutatja azt is, hogy a kizárólag SMS-ben történő értesítést át kellett volna gondolni egynél többször: mi van, ha valaki vezetékes telefont adott meg a regisztrációnál? Miért nem küldik ki az értesítést emailben is, biztos, ami biztos?

Ahol konkrétan megbukott a rendszer: nagyon sokan kaptak úgy értesítést, hogy már be vannak oltva.

Azt amúgy a KÖZPONTBAN tudni kellene, hogy ki kapta már meg az oltást, mert azt nyilván kell tartani. Nem egy nagy kockás füzetben, amit össze kellene hasonlítani egy másik nagy kockás füzettel, mert az valóban elég macerás lenne. Hanem egy elektronikus adatbázisban. Abban, ami alapján amúgy kiválasztják azokat is, akiket előrébb kell venni a krónikus betegségük miatt az oltási sorban.

Eszerint ez nem működik hibátlanul. Ahogy az sem, hogy vannak, akik teljesen egészséges kapnak értesítést és oltást, és van, aki súlyos betegen sem.

Többen voltak olyan lelkiismeretesek, hogy a figyelmeztetés ellenére mégis megpróbálták jelezni, hogy ők már kaptak oltást, hívjanak mást, biztosan lenne jelentkező a vakcinára, ne legyenek üresek az oltóközpontok. De visszapattantak minden lehetséges helyről.

Igazi belföldi turizmust indított volna meg a kormány. Krónikus betegek arról kaptak értesítés, hogy akár több száz kilométert kellene utazniuk az oltásért, hiába van a közelben kórház.

Volt, akit Debrecenből a 100 kilométerre Kisvárdára küldtek volna. Ez tömegközlekedéssel 2-3 óra csak oda. Este fél hétre hívták, az oltás után még fél órát kell maradni, hogy kiderüljön, nem okoz semmiféle súlyos allergiás tünetet az oltás. És utána indulhatna haza, hogy újabb 2-3 óra alatt visszaérjen, de akkor már nincs tömegközlekedés. Miközben Debrecenben egyébként több oltópont is van.

Vagy mit csináljon az a házaspár, akik ugyanarra az időpontra kaptak értesítést, de egymástól 100 kilométeres távolságra kell megjelenniük az oltásért?

Aki ezt nem tudta volna megoldani, annak - a már beoltottakhoz hasonlóan - sem volt lehetősége jelezni, hogy köszöni, de ez nem fog menni, értesítsenek mást. Esetleg hadd menjen a nem 130, hanem csak 5 kilométerre lévő kórházba.

Nem egyedi esetekről van szó, tömegével jöttek az ilyen történetek már tegnap az olvasóinktól.

Hogy baj van, az reggel már Orbán Viktorhoz is eljutott. A szokásos rádióinterjúban jelentette be, hogy sok esetben rosszak az adatbázisban lévő adatok, főleg költözések miatt. (Többen jelezték nekünk, hogy ők nem költözöttek sehova, mégis 100 kilométerrel arrébb tudták volna beoltatni magukat.)

Annyira sok lehetett a hiba, hogy Orbán bejelentette: „az egész rendszert meg kellett állítani”, és „operatív kiscsoportot” állított fel, ami kijavítja a hibákat.

Innentől pedig az oltások központi megkomponálása mellett összeomlott a kormány kommunikációja is.

Kezdődött azzal, hogy Orbán a hibajavító operatív kiscsoport felállításának bejelentése után a riporter kérdését megszakítva rögtön közölte azt is, hogy van egy telefonszám, ahol az SMS-ben értesítettek jelezhetik a hibát. Nem hülyeség, jelentősen megkönnyítheti a kiscsoport munkáját, ha tudja, hol kell keresni.

Orbán nem tudta a stúdióban megmondani a telefonszámot, de jelezte, hogy megkérte Müller Cecíliát, hogy mondják be.

Csakhogy Müller Cecília nem mondta be ezt a telefonszámot az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Ekkor már túl voltunk azon is, hogy a legfrissebb járványadatokról szóló szokásos reggeli jelentésbe előbb beleírták, hogy „az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad. Az a több mint 70 ezer 60 év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben hívtak oltásra, más időpontban lesz beoltva. A hiba javítása zajlik, minden érintettől elnézést kérünk”, majd ezt a részt utólag egyszerűen kitörölték.

És eljött egy újabb csúcspontja az oltáskáosznak. György István, az oltási munkacsoport vezetője kapott szót először a koronavírusról szóló napi „tájékoztatón”, és hatalmas lendülettel elkezdte tagadni, hogy bármiféle gond lenne. Éppen csak a fake news-t nem használta.

„Az elmúlt órákban néhány dezinformáció látott napvilágot,ezért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az ehétre tervezett oltási programunk ütemesen és jól halad, az oltási terv végrehajtásának megfelelően”

- mondta .

Majd felsorolta, hogy milyen szépen halad az oltás a Pfizerrel, a Modernával és a kínai vakcinával, egyszerűen kihagyva az AstraZenecát a sorból. Mintha kedden nem ő vezette volna fel minden idők legnagyobb oltási tervét, benne az AstraZenecával.

Aztán mégis eljött az igazság pillanata, amikor el kellett ismerni, hogy baj van. És elnézést kért. Na nem úgy, mint egy távol-keleti politikus, aki felelős bármiért. De annál azért jobban, ahogy azt a NER-ben megszokhattuk. Az Orbán által említett telefonszámot természetesen ő sem mondta el.

Mindenesetre közölte, hogy már tervezik a jövő heti oltási tervet. (A múlt hetit nem sikerült teljesíteni, az eheti pedig a szemünk láttára bukott el.) Azóta megjelent írásban is a baki beismerésre, de a telefonszám abban sem szerepel.

A lényeg, hogy jól halad az oltási program.

Az oltási terveket elég régóta csiszolgatták egyébként. Orbán Viktor december 18-án például már készre jelentette:

„Azt kitaláltuk már, tehát azt az operatív törzs már hónapokkal ezelőtt megalkotta, hogyha most egy hétvége alatt kellene mindenkit, aki szeretné beoltani, akkor arra képesek lennénk. Tehát ma egy általános országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik”.