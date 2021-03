Kiküldte a kormány a vakcinakáosz miatti bocsánatkérő SMS-t

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy napon belül két SMS-t kaptak a kormánytól azok, akiket hétvégén beoltottak volna az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájával.

Tegnap 74 ezren a telefonjukra arról kaptak értesítést, hogy hol és hánykor kell megjelenniük a kijelölt oltóponton. Ma arról, hogy sztornó az egész, tárgytalan a meghívó.

Arról, hogy a két üzenet közötti vakcinakáosz milyen hihetetlenül gyorsan zilálta szét a nagy oltási tervet, és mutatott rá a rendszer több gyengeségére, itt írtunk részletesen.



Volt azért némi utóvédharc, a vakcinaügy kormányfelelőse, György István például alapból dezinformációnak nevezte, hogy gond lenne az oltási tervvel (cáfolva ezzel a reggel nyilatkozó Orbán Viktort is), később azért csak kicsúszott az államtitkár száján, hogy elnézést kér. Ez érkezett meg most SMS-ben is. Hogy a központ még nem ura a helyzetnek, azt jelzi, hogy új időpontot egyelőre nem adtak meg az oltásra, és új helyszínt sem, ami jó eséllyel mondjuk nem 100-160 kilométerre lesz az oltásra váró krónikus beteg lakásától. Hanem akár a pár kilométerre lévő kórházban is beoltják. Csak bízni lehet abban, hogy sikerül összefésülni az adatbázisokat, és nem hívják be azokat sem, akik már megkapták az oltást.

A kormányzati SMS-ben felbukkannak a régi ismerős ékezetek.