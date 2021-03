Leállhat a 2-es metró, ha még két ember megbetegszik a dolgozók közül

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Ha kidőlnek azok az emberek, akik a metrót irányítják, nem tudjuk őket pótolni máshogy. Konkrétan ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a 2-es metró vonalán, hogy ha még kettő ember megbetegszik, akkor lehet, hogy le kell állítani a metrót” - mondta Budapest főpolgármester-helyettese, Tüttő Kata az ATV-ben.

Nem csak a budapesti közlekedés került veszélybe a vírus miatt, de a takarítás és a szemétszállítás is akadozik a megbetegedett dolgozók miatt, a Fővárosi Közterület-fenntartónál (FKF) be is kellett zárni egy telephelyet.

„Az első és a második hullámban a közszolgáltatások nem voltak veszélyben, de ma ott tartunk, hogy annyira sok a beteg a BKV-nál, metróforgalom-irányításban, villamosvezetők, buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog már járni a metró” – jelentette ki az ATV A nap híre című műsorában Tüttő Kata.

Tüttő Kata szerint folyamatosan kérték a kormányt, hogy oltsák be a közszolgálatot biztosítókat, sőt a Fővárosi Önkormányzat azt is felajánlotta, hogy megszervezik ők az oltást.