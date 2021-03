Lakosságarányos halálozásban Magyarország megelőzte Olaszországot

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Lakosságarányosan már Magyarországon van a hetedik legtöbb áldozata a vírusnak a koronavírus-járvány kitörése óta. Szerdán 179 újabb áldozata volt a járványnak hazánkban, és ezzel megelőztük Olaszországot.

Az Our World in Data összesítése szerint Magyarországon egymillió lakosra vetítve 1,689.9 áldozata volt a vírusnak. Listájuk alapján lakosságarányosan San Marinóban, Csehországban, Belgiumban, Szlovéniában, az Egyesült Királyságban és Montenegróban volt több áldozata a járványnak.



A New York Times adatoldalán is beérte Magyarország Olaszországot. A lap összesítésében a nyolcadik helyen áll Magyarország, mert ők listájukban számolják Gibraltárt is. Látszik, hogy a harmadik hullám nem csak a magyar egészségügyre helyez hatalmas nyomást: az elmúlt hét nap halálozási adatai alapján Magyarország a 4. helyen áll a világban lakosságarányosan. Csehország, Szlovákia és Montenegró van csak előttünk. Mindhárom ország nemzetközi segítséget kért már a legsúlyosabb állapotban lévő betegeik ellátásához.

Csütörtökön az operatív törzs 172 új áldozatot jelentett, és rekordon volt az új fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta most nehezedik a legnagyobb nyomás a magyar egészségügyre, a kisebb kórházak elkezdtek megtelni, rangsorolni kell, kit engednek intenzívre.