Sorra söpri el a harmadik hullám az őszi rekordokat

Hétfőn léptek életbe - az indokoltnál később meghozott - újabb szigorítások. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője azt nyilatkozta ma, hogy még hetek telhetnek el, mire láthatóak lesznek a lezárások hatásai.

Az biztos, hogy most egy olyan héten vagyunk túl, amikor

soha nem látott mennyiségű fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt (9 444, a második hullám teteje 6 819 volt),

soha nem kezeltek ennyi covidost kórházban, mint most (8 897-öt jelentettek szombaton, ősszel 8 045 volt a legtöbb kórházban lévő koronavírusos)

és több mint három hete minden egyes nap új rekordot dönt a lélegeztetőn lévők száma is, most már átlépve az ezret (a második hullámban 674 volt a statisztikákban a legmagasabb mutató).

A napi adatokból készült heti összefoglaló is a járvány brutális növekedését mutatja. Az új fertőzöttek száma a múlt heti, már eleve rekordközeli szintről további 35 százalékkal emelkedett.

Nagyon rövid idő, kevesebb mint három hét alatt duplázódott meg a kórházban kezeltek száma. A lélegeztetőgépen lévőknél ehhez két hét sem kellett.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy csak az időnként előforduló újabb adatszolgáltatási zökkenő - amiből a hét elejére most is jutott egy - vagy a kedvező fordulat első jele, hogy ma úgy jelentettek kevesebb új fertőzöttet a tegnapi rekordnál, hogy a tesztek száma még egy kicsivel magasabb is volt. (A járvány kiterjettségét mutatja, hogy a tesztek 21 százalék volt pozitív. A heti adatok ebben is emelkedést mutatnak.)

Az új fertőzöttek számánál várhatóan nem is fogunk tisztábban a jövő hét második feléig a hosszú hétvége miatt. Hétvégenként ugyanis rendre kevesebbet tesztelnek, ezek eredménye jelenik meg normál menetben hétfőn és kedden, ekkor a heti átlagnál jóval kevesebb új fertőzött kerül be a statisztikába. Most viszont még szerdán sem láthatunk majd valós képet.

Nőtt az áldozatok száma is. Kevésbé meredeken, mint egy héttel ezelőtt, és nem olyan ütemben, mint a kórházban és a lélegeztetőn lévők száma. Egyelőre nem tudni, hogy csak késleltetve jelenik-e meg a harmadik hullám berobbanása a halálozási adatokban vagy az áldozatok száma nem fog olyan meredeken emelkedni, mint a kórházban ápoltaké. A lélegeztetőn lévők magas száma inkább azt vetíti előre, hogy az áldozatok száma a mostaninál is jelentősebb mértékben fog növekedni.

A túlélési esélyek nagyban függenek a legsúlyosabb betegek ellátásának minőségétől. Kórházban dolgozó orvosok és a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint is a teljesítőképessége határán van a magyar egészségügy.

A hivatalos válasz erre az, hogy mindenkit el tudnak látni, mert sok ágy és lélegeztetőgép van tartalékban, de a valódi kérdés a szakemberek száma, márpedig abból békeidőben is hiány van. Arról hivatalos adat egyáltalán nincs, hogy hányan vannak intenzív osztályon, és hogyan alakul a halálozási arány a legsúlyosabb állapotban lévő kórházi betegeknél.

A várhatóan hosszan elnyúló harmadik hullám lerövidítésében a járványügyi szabályok betartása a kulcs. A beadott vakcinák száma ugyanis egyelőre nem fogja megtörni a járványt. A héten 337 ezren kapták meg az első oltásukat. Ez több ugyan az egy héttel korábbinál, de a növekedés üteme jóval elmarad a korábbi hetekénél. És messze van az ígért heti félmilliótól is.