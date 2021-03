Kemenesi Gábor szerint rutinvizsgálatok folynak csak az AstraZeneca oltásával

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"A vérrögképződési események gyakorisága a vakcinával oltottak körében nem magasabb, mint az általános populáció körében tapasztalt érték" - idézi Facebook-posztjában az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca oltással kapcsolatos közleményét Kemenesi Gábor virológus. Kemenesi megjegyzése szerint ez a kitétel "sajnos a legtöbb médiahírből kimaradt". Nálunk olvashatták, ahogy azt a megállapításukat is, hogy az AstraZeneca védőoltásának előnyei felülmúlják a vélt, egyelőre nem is bizonyított, így csak esetleges mellékhatásait. Arról is bővebben írtunk, hogy abból, ha valaki egy oltás után lesz rosszul, még nem következik, hogy az oltás miatt lett rosszul.

Bár európai országok sora függesztette fel mostanra az oltakozást az AstraZeneca vakcinájával, Kemenesi szerint valójában teljesen rutin vizsgálatok zajlanak, melyek normál részei a gyógyszerhatósági engedélyezési folyamatnak.

Összességében azt írja, hogy minden hírt a teljes kép viszonylatában érdemes értelmezni - ez jelen esetben az, hogy 17 millió beadott oltás után negyvennél kevesebb beoltottnál tapasztaltak vérrögképződést, ez pedig a rendelkezésre álló adatok szerint nem tér el lényegesen egy ekkora populációban általában előforduló esetek számától.

"A tudomány jelenlegi állása szerint továbbra is az egyetlen kiút a járványból az emberek átimmunizálása a vakcinákkal és így a járvány elcsendesítése" - írja Kemenesi, aki a vélt mellékhatásokkal szembe állítja azt, amit az elmúlt évben megtapasztalhattunk arról, hogy milyen pusztításra képes a fertőzés, ha nem sikerül megfékezni.

Hasonlóan érvelt a járvány által rendkívüli módon sújtott Belgium egészségügyi minisztere is, aki szerint "felelőtlenség" volna leállítani az oltakozást az AstraZeneca vakcinájával, amikor ennyi új fertőzött van. "Még az oltási program ideiglenes felfüggesztésének is csak káros hatása lehet úgy általában az oltakozásra" - mondta.