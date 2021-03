Még a fideszesek 90 százaléka szerint is politikai kapcsolat kellett volna Rogánék mesés hiteléhez

Több videót a 444-re!

A Publicus közvélemény-kutató február 20-25 között felmérést végzett Rogán Antal feleségének tervezett földvásárlásáról. A kutatás 444-hez eljutott adatai szerint a lakosság kétharmada hallott az ügyről, és a többség szerint politikai szála van a végül elmaradt üzletnek.

Februárban derült ki, hogy Rogán Antal menyasszonya, nem sokkal az esküvő előtt, a családjával együtt óriási borsodi földbirtok megvásárlásáról kötött szerződést. A szerződés alapján a család több mint ezer hektár földet vett volna 1,6 milliárd forintért. A vételár 95 százalékára a család az állami tulajdonú Budapest Banktól kapott volna hitelt, a szerződés szerint. A hitel óriási mértéke és a földterület nagysága egyaránt arra utalt, hogy a fantasztikus üzleti lehetőség talán nem független a miniszteri násztól, vagyis Rogán Antal nélkül ez a lehetőség sohasem merülhetett volna fel.

Végül az üzletből nem lett semmi, mert miután nyilvánosságra került az üzlet terve, a megyei kormányhivatal nem hagyta jóvá az adásvételi szerződést, és így a hitelfelvétel is elmaradt.

A Publicus ezer embert kérdezett meg telefonon arról, hogy mit tudnak, és mit gondolnak erről az ügyről. A kutatás életkor és iskolai végzettség tekintetében reprezentatív.

Az emberek kétharmada hallott róla

67 százalék hallott róla Fotó: Publicus

A válaszolók 67 százaléka állította, hogy hallott a fantasztikus hitel lehetőségéről. Az ellenzéki szavazók 84, a kormánypártiak 56 százaléka. Ez a nagy különbség utalhat arra, hogy a kormánypárti szavazók egy része csak kormánypárti sajtót fogyaszt, és ott legfeljebb csak a szerződés elmaradása volt hír.

Elsöprő többség szerint csak politikai kapcsolattal lehet ilyen hitelhez jutni

Az emberek 4 százaléka szerint volt normális a hitelről szóló ajánlat. Fotó: Publicus

Az emberek 87 százaléka szerint politikai kapcsolat kell egy ilyen nagyvonalú hitel felvételéhez - és ez azt is jelenti, hogy a magyarok elsöprő többsége szerint a banki hitelek politikai beágyazottságon múlhatnak, vagyis az emberek korruptnak látják a bankrendszert. Még a fideszesek 76 százaléka is úgy látja, hogy Rogán menyasszonya a jövendőbelije közbenjárása nélkül nem kapatott volna 1,5 milliárd forint hitelt.

A kormánypártiak kevésbé tudják, hogy az üzlet elmaradt

Az emberek közel fele tudja, hogy mégse vették meg azt a sok földet. Fotó: Publicus

A szerződésről értesülteknek közel fele hallotta azt is, hogy végül az üzlet elmaradt. Ami különösen érdekes ebben, hogy az ellenzéki szavazók 62 százaléka tudott erről, míg a kormánypártiaknak csak 46 százaléka. Azaz amelyik fideszes szavazóhoz eljutott az üzlet híre, az kisebb eséllyel tudta meg, hogy az egészből nem lett semmi. Ez utalhat arra is, hogy a kormánypárti sajtó kevésbé hatékonyan képes üzeneteket eljuttatni a saját táborához, mint az ellenzéki, meg arra is, hogy az ellenzéki érzelmű választók jobban figyelnek a hírekre, alaposabban követték a történetet.

A többség szerint a botrány miatt maradt el a földvásárlás

Még a fideszesek több mint fele is a botránynak tulajdonítja a kormányhivatal döntését. Fotó: Publicus

Az emberek többsége szerint azért utasította el a kormányhivatal a földvásárlási szerződést, mert kitört a botrány a sajtóban. Vagyis az emberek nem azt gondolják, hogy a jogállamiság őreként működik az állami hivatal, hanem azt gondolják, hogy a politikai érdekeknek alárendelten határoznak. Még az egész eseménysorról tudó fideszes szavazók 54 százaléka is így látja.