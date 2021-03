A Hugo Boss azt mondja kínai vevőinek, hogy továbbra is vásárol pamutot Hszincsiangból, Európában viszont, azt, hogy soha nem is vásárolt

Több videót a 444-re!

Önellentmondásba keveredett a Hugo Boss menedzsmentje, miután a német ruhamárka a Weibo nevű kínai közösségi oldalon arról tájékoztatta kínai vevőit, hogy „továbbra is vásárolják és támogatják” a Hszincsiang tartományból származó pamutot. Nem sokkal később kiderült, hogy korábban már kitettek egy közleményt a cég honlapjára arról, hogy közvetlen partnereiktől még soha az életben nem vásároltak Hszincsiang tartományból származó pamutot.

Az utóbbi hetekben botrány tört ki Kínában amiatt, hogy több nemzetközi divatcég bojkottot hirdetett a Hszincsiang tartományból származó pamutra, ezzel tiltakozva a tartomány muszlim vallású ujgur lakosainak elnyomása, koncentrációs táborokba zárása és terrorizálása ellen. Több forrás szerint ugyanis a táborokba zárt ujgurokat Hszincsiang pamutföldjein is dolgoztatják a kínaiak, így az innen származó pamut lényegében kényszermunka terméke.

Az országban a svéd H&M volt az első divatcég, amely hivatalosan is aggodalmát fejezte ki az ujgur kényszermunka miatt, és azonnal meg is lett az eredménye: a kínai fogyasztók között bojkottfelhívások terjedtek, az ország internetszolgáltatását is felügyelő kommunista állam pedig órák alatt eltüntette a H&M-et az internetről. A kínai fogyasztók nemhogy nem tudnak többé online vásárolni a cég boltjaiban, még az is lehetetlenné vált, hogy valaki a taxirendelő appokon keresztül a H&M valamelyik boltját adja meg úti célnak.

Ugyanebben volt része a H&M-hez csatlakozó többi divatcégnek, és minden bizonnyal ezeket a szankciókat szerette volna elkerülni a Hugo Boss is azzal, hogy biztosította a vevőit, semmi gondja a Hszincsiangban termelt pamuttal. A márka azonban két lovat akart egyszerre megülni, nyugati fogyasztóit ugyanis arról biztosította, hogy nagyon figyel az emberi jogokra, ezért közvetlenül sosem vásárolt még hszincsiangi pamutot. (Hong Kong Free Press)