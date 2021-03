Kínában sokan bojkottálnák a H&M-et, miután a cég aggodalmát fejezte ki az ujgur kényszermunka miatt

Több videót a 444-re!

Kínában többen is a Nike és a H&M elleni bojkottra szólítottak fel, miután mindkét cég aggasztónak nevezte azokat a jelentéseket, miszerint ujgur kényszermunkával állítják elő a Hszincsiang tartományból érkező pamutot. A cégekkel több kínai híresség is megszakította a kapcsolatot.

A Nike és a H&M még tavaly adta ki az erről szóló közleményeit, de Kínában csak most, márciusban lett ügy belőle, miután az EU is szankciókat léptetett életbe Kínával szemben az ujgurok elnyomása miatt. Az EU utazási tilalmat vezetett be négy kínai személy és entitás ellen, valamint befagyasztották a vagyonukat.

A BBC szerint a H&M és a Nike elleni kínai bojkottot a Kínai Kommunista Párt ifjúsági szervezetének egyik közösségi médiában közzétett posztja válthatta ki, amiben azt kifogásolták, hogy a cégek szerintük pletykákat terjesztenek a Hszincsiang tartományból érkező pamutról, miközben továbbra is pénzt akarnak keresni Kínában.

A CCTV, vagyis a kínai állami tévében pedig úgy fogalmaztak, a H&M „elszámolta” magát, amikor megpróbált „igazi hős” lenni, ezért pedig súlyos árat kell majd fizetniük.

Eközben a Reuters szerint több európai divatmárka, az Inditex, a H&M és az Adidas részvényei is csökkentek.

A Hszicsiang tartományban élő muszlim vallású ujgurokat elszakítják a családjaiktól, munkatáborokba vagy átnevelőtáborokba zárják, bántalmazzák és megerőszakolják, amit a kínai kormány minden erejével igyekszik tagadni. De az elmúlt években sorra érkeztek a megrázó beszámolók az átnevelő táborokból.

