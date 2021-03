Az EU szankciókat vezetett be Kína ellen az ujgurok elnyomása miatt, Szijjártó magamutogató, káros döntésnek tartja az egészet

Több videót a 444-re!

Az Európai Unió 30 év után először hozott szankciókat Kínával szemben az emberi jogok megsértése miatt. A 27 tagállam külügyminisztereinek tanácsa hétfőn döntött arról, hogy büntetőintézkedéseket hoznak az ujgur kisebbség elnyomása miatt. Az EU utazási tilalmat vezetett be négy kínai személy és entitás ellen, valamint befagyasztották a vagyonukat.

A Hszicsiang tartományban élő muszlim vallású ujgurokat elszakítják a családjaiktól, munkatáborokba vagy átnevelőtáborokba zárják, bántalmazzák és megerőszakolják, amit a kínai kormány minden erejével igyekszik tagadni. De az elmúlt években sorra érkeztek a megrázó beszámolók az átnevelő táborokból.

Ujgur átnevelőtábornak tartott épület Kínában. Fotó: GREG BAKER/AFP

Az amerikai külügyminisztérium kedden népirtásnak nyilvánította a kínai kormányzat ujgurokkal szembeni bánásmódját. Ezzel párhuzamosan népirtás elkövetése mellett emberiesség ellenes bűntettekkel vádolta meg Kínát. Néhány hete előkerült egy tanulmány, mely elismeri, hogy átnevelésre tartják fenn a hszincsiangi átnevelőtáborokat. Tavaly szeptemberben az ausztrál kormány által létrehozott Australian Strategic Policy Institute arra jutott, hogy 2017 óta 380 internáló láger épült Hszincsiangban, a BuzzFeed News pedig műholdképek, kormányzati adatok és érintettekkel készült interjúk segítségével arra jutott, hogy 135 táborban kényszermunka-gyárépületeket is felhúztak. Ezekben egész napos, fizetetlen vagy durván alulfizetett munkát végeztetnek a foglyokkal. Az Amnesty International szerint állami árvaházakba viszik a külföldre menekült ujgurok gyerekeit.



Szijjártó kiakadt

A külügyminiszterek hétfői döntése után Szijjártó Péter dühösen nyilatkozott az eredményről. Elmondta, hogy 11 személyt és 4 entitást helyzetek emberi jogi okok miatt szankciós listára.

„Ezt én a magam részéről vagy mi a magunk részéről értelmetlen, magamutogató és káros döntésnek tartjuk. Különösen úgy, hogy erre a szankciós listára négy kínai személyt is felhelyeztek, amelyre az elmúlt 30 esztendőben emberi jogi szempontok miatt nem került sor” - összegezte a véleményét Szijjártó. Szerinte egy ilyen stratégiai jelentőségű döntést az EU vezetőinek csúcstalálkozóján kellett volna megvitatni.



„Értelmetlennek és károsnak tartjuk ezt a döntést pont most, amikor a nemzetközi együttműködés jelentősége rendkívüli mértékben növekszik. Értelmetlennek és károsnak tartjuk ezt a döntést pont most, amikor életeket kellene menteni és nem szankciós tanáccsá átalakítani az Európai Uniós külügyminiszteri tanácsát. Értelmetlen és káros a döntés főleg úgy, hogy az elmúlt időszakban már világossá vált, hogy ezeknek a szankcióknak mi a következménye meg az is, hogy mi nem a következménye. És ez alapján világos, hogy ennek a szankciós döntésnek a következménye az, hogy még tovább fogja mérgezni az Európai Unió és Kína együttműködését, holott ha ezt az együttműködést az észszerűség talajára tudnánk végre helyezni, akkor abból nagyon komolyan profitálhatna az Európai Unió. És hogy mi nem a következménye, az pedig világos, mert amikor ezeket a szankciós döntéseket az Európai Unió meghozta, még soha nem változott semmi. És valószínűleg most sem fog. Tehát semmi nem változik, közben pedig az összes negatív hatást az Európai Unió úgymond bezsebeli maga és a tagállamok számára. Úgyhogy fel lehetne tenni azt a nagyon egyszerű kérdést, hogy akkor most mi szükség volt erre vagy mit várunk ettől az egésztől. És én úgy gondolom, hogy minél hangosabbá válik a szájkarate itt Brüsszelben, annál világosabbá válik az is, hogy itt nem másról van szó, mint arról, hogy próbálják elterelni a figyelmet a valóságról és a valós problémákról. Például az elrontott vakcinabeszerzésről” - fejtegette a magyar külügyminiszter.



Szijjártó kifogásolta azt is, hogy a döntés után kiosztottak nekik egy kommunikációs sorvezetőt arról, hogyan kell kommunikálni a döntésben. „Na, most ez nincs összhangban azzal, amit elmondtam, természetesen.”