Ismeretlen járványadat jelent meg Orbán Viktor fotójának hátterében, csak sejtésünk lehet, mit takar pontosan

Péntek reggel Orbán Viktor is részt vett az operatív törzs ülésén, majd ez a fotó jelent meg a Facebook-oldalán:

A kép bal felső sarkába belóg két adat, de sajnos nem látni teljes egészében, mit jelentenek. Az elsőt viszonylag könnyű megfejteni: a pénteki adatok szerint a kórházban fekvő fertőzöttek 12,52 százaléka szorul lélegeztetőgépre.

Annál érdekesebb az alsó adat, amiből csak annyi látszik: „gyanús beteg: 1430”. Az operatív törzs nem közöl ilyen számot, de gyanítható, hogy a kórházi ápolásra szoruló, még nem igazoltan fertőzött, de covid-gyanús betegekről van szó.

Miért gondoljuk ezt? Azért, mert Orbán Viktor egy decemberi rádióinterjújából teljesen véletlenül kiderült, hogy vannak olyan covid-gyanús betegek, akik nem szerepelnek a napi kórházi statisztikában. Egyszerűen elszólta magát: 9500 betegről beszélt, amikor mindenki 7500-ról tudott, utólag kellett magmagyaráznia a kormánynak, hogy a gyanús esetek okozzák a különbséget. Még korábban, novemberben is szerepelt ez a szám egy miniszterelnöki videóban.

A kórházban ápolt gyanús betegek száma fontos adat, ha a kórházak leterheltségéről gondolkodunk. Márpedig most a naponta közzétett információk alapján is annyi embert kell ellátni a kórházakban, ami nem csak Magyarországon, de világszinten is példátlan a járvány történetében.

Ha igazunk van, és az Orbán mögötti kivetítőre írt 1430-as szám most is a kórházban ápolt, covid-gyanús betegeket takarja, akkor 11823 helyett 13 253 súlyos állapotú beteggel számolhatunk. Fontos lenne napról napra ismerni a gyanús esetek számát, mert minél több a beteg, annál többfelé oszlik az orvosok, ápolók figyelme, ami rontja az ellátás minőségét és a túlélési esélyeket is.

De nemhogy ezt, még az intenzíven levő betegek számát sem teszik közzé naponta. Hosszú ideig kellett kérdeznünk, mire csütörtökön, egyetlen napi adatot elárult Gulyás Gergely. Ez is megerősítette, hogy az egészségügyi rendeszer kapacitásai határán van, vagy már túl is lépte azt.

Reggel kerestük az operatív törzset az ügyben, de sem írásban, sem Müller Cecília tájékoztatóján nem válaszoltak.