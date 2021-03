Megmozdult a Szuezi-csatornát eltorlaszoló hajó, de még nem szabadult ki teljesen

Több videót a 444-re!

Még mindig eltorlaszolja a világ egyik legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát az Ever Given, de szombatra már sikerült legalább a hajó farát és kormánylapátját kiszabadítani a csatorna oldalából - írja a Reuters. A Szuezi-csatornát üzemeltető hatóság vezetője szerint így már átfolyik a víz a hajó alatt, de még mindig nem tudni, hogy mikor sikerül majd teljesen kiszabadítani, ezzel újra járhatóvá tenni a csatornát.

A 400 méter hosszú, 200 ezer tonnás teherszállító hajó kedd reggel fordult keresztbe a csatornában, amelyen a globális tengeri kereskedelem 15 százaléka halad keresztül. Azóta is folyamatosan próbálják vontatóhajókkal és munkagépekkel kiszabadítani a csatorna partjába akadt óriást. A hajó orra és fara körül is több tízezer tonna homokot kotortak el, és a hajóból is kiszivattyúztak 9000 köbméter ballasztvizet. A mentési munkálatokat végző holland cég, a Boskalis vezetője azt nyilatkozta nemrég, hogy

reményei szerint a jövő hét közepére sikerül majd kiszabadítani az Ever Givent. Oszama Rabie, a csatornát üzemeltető hatóság vezetője szerint viszont ha másképp nem megy, akkor legalább részben le kell pakolni a hajó rakományát, és úgy megpróbálni kiszabadítani a hajót, ami viszont akár hetekkel is elnyújthatja a mentést. Azt nyilatkozta, mégsem a szél miatt fordulhatott keresztbe a csatornában az óriáshajó, legalábbis nem az volt a legfőbb oka, valószínűleg emberi mulasztásról és technikai hibáról lehet szó.

A csatorna két végén a baleset miatt már több mint 300 hajó vesztegel. Az eset miatt a Guardian cikke szerint Szíriában már be kell osztani az olajkészleteket, a Bassár al-Asszád vezette ország ugyanis elsősorban Irántól vásárol olajat, amely a csatornán keresztül és el Szíriába.