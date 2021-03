Négy híd vezet majd az új szigetre a Városligetben

A városligeti felújítás részeként visszaállítják az 1894-ben megszüntetett Páva-szigetet is, ahová négy új híd vezet majd, ebből kettő autóval is járható lesz, írja a Népszava. A területen, amit csatornával terveznek leválasztani, egyetlen vendéglátóhely működik most, egyik tulajdonosa Papcsák Ferenc korábbi fideszes zuglói polgármester.

A sziget valóban szerepelt a Városliget eredeti terveiben, ám akkoriban patak táplálta a tómedret, amit a Millenniumra betemettek, nyilatkozta a lapnak Garay Klára városvédő. Az új sziget elsősorban rendezvényhelyszín lesz, és attól tart, esetenként lezárhatják, belépőjegyet kérhetnek.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A sziget visszaállításához új csatornaágat kell kialakítani, ami nem egyszerű, mert keresztezi a kisföldalatti nyomvonalát, ráadásul szintkülönbség is van. A lépcsős rendszerek működtetése pedig komoly költséget igényel majd. A tóba mobilgát is épül, ezzel választják le a műjégpályát ősztől tavaszig.

A Partizán tavaly 38 perces dokumentumfilmben mutatta be, hogyan nyeli a milliárdokat a sohat véget nem érő Liget-projekt.