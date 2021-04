Klímavédelmi tüntetők mázolták össze a Bank of England székházát - többek között a Wizz Airnek nyújtott támogatás miatt

Csütörtök délelőtt klímavédelmi aktivisták vonultak a brit jegybank, a Bank of England londoni székháza elé. Néhányan közülük udvari bolondnak öltözve fekete festékkel fújták össze a patinás épület homlokzatát a bejárat körül - a fekete festék a kőolajat szimbolizálja az akció leírása szerint.

Az akciót az Extinction Rebellion (Kihalás Lázadás) nevű csoport szervezte, és így akarták jelezni, hogy mennyire felháborítónak tartják, hogy a jegybank olyan cégeknek is nyújtott járványügyi támogatást, amelyek környezetszennyező ipart űznek. Állami pénz a tüntetők szerint nem mehetne nekik, illetve emlékeztettek, hogy a Bank of England a saját környezetvédelmi vállalásait is megsértette a tavalyi támogatásaival.

A Bank of England összemázolt székháza. Fotó: Extinction Rebellion

A csoport a Twitteren közölte a táblázatát, hogy milyen cégek támogatásával van baja, és köztük van a magyar kötődésű Wizz Air is, amelynek brit részlege a kimutatásuk szerint 300 millió font támogatást kapott. A listán számos másik légitársaság is szerepel, de ott van a német központú BASF vegyipari vállalat, illetve olajkitermeléssel foglalkozó cégek is. Az aktivisták kommentárja szerint ezek a cégek "megölik a bolygót".

A londoni rendőrség közleménye szerint négy tüntetőt letartóztattak, részben rongálásért, részben pedig tiltott helyen tartózkodásért.