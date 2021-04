Paprikás polip pofozott le egy férfit Ausztráliában

Az ausztrál Lance Karlson kellemetlen kalandba keveredett: a férfi családjával nyaralt az ország nyugati felén lévő Geographe-öbölnél, épp mártózni készült egyet, amikor észrevett valamit távolabb a vízben. Elsőnek azt hitte, hogy egy rája farka lehet, de közelebb érve jött rá, hogy egy polipot látott.

Karlson a kétéves lányával sétált oda a polip közelébe, telefonjával el is kezdte rögzíteni az állatot, de az váratlanul lekevert neki egy méretes polippofont. Az esetről készült videót még március közepén tette ki az Instagram-oldalára, de a világsajtó csak most figyelt fel az esetre, a BBC is pénteken írt róla.

A BBC videóján látni azt is, hogy a férfi nyakán elég csúnya sérülést szedett össze. A támadásnak itt nem volt vége, a polip Karlson beszámolója szerint megütötte még a karján, illetve a hátán is. Az égő sebek csak azután enyhültek kicsit, hogy a férfi Colát öntött rájuk. Mint meséli, emlékezett rá, hogy ilyenkor valami savasra van szükség, és csak ez volt nála, de szerencsére működött.