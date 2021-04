Február közepe óta nem volt ilyen kevés új fertőzött

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A hét első munkanapján az elmúlt hetekhez hasonlóan kétszáz alá süllyedt a járvány az Operatív Törzs által jelentett halálos áldozatainak száma. A napi halálozási statisztika rendre így alakul, valószínűleg több köze van ennek a halálozások adminisztrációjához, mint a járvány természetes dinamikájához.

Ahogy abból is nehéz bármire következtetni, hogy a reggeli tájékoztató szerint az elmúlt 24 órában mindössze 1890 új fertőzöttet regisztráltak. Az adat minden bizonnyal csalóka, mert tesztből is rendkívül keveset, mindössze 11194-et végeztek. Az egyetlen adat, amiből valami biztatóra lehet következtetni, hogy a pozitív tesztek aránya ilyen kevés teszt mellett is jelentősen javult, 16,8 százalékra csökkent.

A kórházi helyzet is vegyesen alakul. A kórházban levők száma 201 fővel nőtt, jelenleg 12 ezernél is többen szorulnak ápolásra. A lélegeztetettek száma 11 fővel 1440-re csökkent.

A jelentés szerint mostanra már 2 432 313 embert oltottak be legalább oltással, vagyis szinte biztos, hogy legkésőbb csütörtökig beoltanak 2,5 millió embert. Ez a szám alapvetően nem jelent sokat, a járványhelyzetet érdemben még nem befolyásolja, ám Orbán Viktor határkőnek jelölte ki a járványügyi korlátozások enyhítéséhez.

Ahogy országosan, úgy megyénként is rendkívül alacsony új esetszámot jelentettek, de három megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnokban és Zalában így is emelkedő trendet mutat a járvány. Mindenhol máshol visszaszorulóban van, a leggyorsabb ütemben a harmadik hullámtól erősen sújtott Komárom-Esztergom megyében.