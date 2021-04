Nemcsak most, az egész járványban kimagasló a magyar halálozás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A koronavírus-járvány harmadik hulláma olyan erősen ütötte meg Magyarországot, hogy hetek óta vezetjük a világ halálozási statisztikáit.

Ráadásul nem ideiglenes kiugrásról van szó, amit ellensúlyoznának a korábbi, enyhébb periódusok.

Ha a teljes, tavaly március óta tartó időszakot nézzük, lakosságarányosan nálunk szedte a második legtöbb áldozatot a járvány az egész világon.

(A 100 ezer főnél kisebb népességű államokat nem vettük figyelembe. Ha megtennénk, San Marino lenne a második helyen, és Magyarország a harmadikon.)

A kormány ősz óta rendszeresen változtatja a halálozással kapcsolatos kommunikációját aszerint, hogy éppen melyik mutatja kedvezőbbnek a helyzetet. Először a halálozást jelölték meg a sikeres járványkezelés mérőszámaként, majd a második hullám felfutásakor az összesített adatokra hivatkoztak, elhomályosítva az aktuális helyzetet. Most már az összkép is nagyon rosszul fest, az utóbbi hetekben át is értek egy újabb mutatóra, a többlethalálozásra.

