Akkor dönt a kormány a további lazításról, amikor elérjük a 3 millió beoltottat

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az újraindítással kapcsolatos intézkedések az oltottak számától függ. Szerinte a 2,5 millió beoltottnál hozott döntések „valójában érdemi enyhítést nem jelentettek, hogy legalább annyi az enyhítés, minta szigorítás, hiszen az üzletekben igyekeztünk az eddig tapasztalt tömeget mérsékelni.” Azt mondta, hogy az este 10-re kitolt kijárási korlátozás a tavaszi időszak miatt is indokolt volt, másrészt a boltokban hosszabb nyitvatartásra van szükség, hiszen kevesebben lehetnek bent egyszerre. Az újraindítás következő lépéseiről a kormány akkor dönt, amikor elérjük a 3 millió beoltottat. A kedd esti adatok szerint eddig 2,6 millió ember kapta meg legalább az első oltását. Most abban bíznak, hogy még ebben a hónapban 4 millió felett lesz a beoltottak száma. Gulyás elmondta, hogy a konditermek most sem nyithattak ki, mert ott nagyobb a fertőzés veszélye. Ugyanígy a kaszinók sem nyitottak ki.

A kormány egyelőre még arról sem döntött, hogy milyen engedményekkel járhat az oltási igazolvány, ezt majd akkor tárgyalja a kormány, amikor 3,5-4 millió között lesz a beoltottak száma. Később Gulyás azért elmondta, hogy például a foci-EB meccseire csak oltási igazolvánnyal lehet bemenni. De megemlítette azt is, hogy a karanténkötelezettséget nem kell fenntartani annál, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik.

A miniszter szerint az Európai Gyógyszerügynökség keddi döntése az AstraZenecával kapcsolatban megfelel a magyar hatóságok álláspontjának, vagyis a vakcina megbízható és védettséget biztosít. „Minden oltás lényegesen biztonságosabb, mint az oltásnak a hiánya.” Gulyás szerint leginkább gyógyszergyárak közötti konfliktusról van szó, azt mondta, az a legbiztosabb, ha a magyar hatóságokra hallgatunk.

„Tehát azok az internacionalista alapállásból származó vélemények, amelyek szerint az európai gyógyszerészeti hatóság a megbízható és nem a magyar gyógyszerészeti hatóság, ezeket az élet cáfolta meg leginkább, hiszen jól látjuk, hogy a magyar hatóságok vizsgálatának az eredménye, az legalább olyan pontos vagy még sokkal pontosabb volt, mint az európai gyógyszerhatóságé” - magyarázta a miniszter. (Egyébként a magyar gyógyszerhatóság, az OGYÉI úgy engedélyezte az AstraZeneca oltóanyagát január végén, még az EU-s jóváhagyás előtt egy héttel, hogy itthon meg sem vizsgálták a készítményt, megelégedtek azzal, hogy angol hatóságok korábban biztonságosnak és hatékonynak ítéltek.)

66 665 pedagógust oltottak be április elején. Korábban pedig 34 ezer tanárt oltottak be. Így április 3-ig több mint 100 ezer pedagógus kapta meg az első oltását.

Gulyás Gergely felháborítónak tartja, hogy a Hertha kirúgta Petry Zsoltot a Magyar Nemzetnek adott interjúja miatt. Szerinte elsősorban Németországnak kell arra a kérdésre választ adni, hogy egy jogállamról beszélünk-e még vagy sem. „A XX. században volt totalitarizmus, ami Németországból indult, nem szeretnénk, ha a XXI. században is lenne”- tette hozzá. Gulyás egyébként személyesen is minden szavával egyetért azzal, amit Petry Zsolt mondott, de ennél fontosabbnak tartja, hogy a véleménnyilvánítás nem szankcionálható egy jogállamban. „Az ügy súlyos, komoly, alapvetően érinti, hogy Németország része-e még annak a jogállami értékközösségnek, ami egyébként az Európai Unió szempontjából is kulcsfontosságú, vagy sem.” A miniszter szerint „ha nem egy vicc lenne a 7-es cikkely szerinti eljárás, hiszen viccet csináltak belőle az elmúlt években, akkor ez például egy olyan ügy, ami joggal veti fel, hogy alapvető értékek kerültek veszélybe Németországban”.