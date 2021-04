Kérdezéssel vádol egy újságírót a közmédia

KÉRDÉSEKKEL PROVOKÁLT AZ ÚJSÁGÍRÓ címmel közölt lejárató anyagot kedden a magyar közmédia híradója egy osztrák újságíróról. Pedig csak annyi történt, hogy mivel Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki és Matteo Salvini múlt csütörtöki sajtótájékoztatójára nem hívták meg a sajtót, az osztrák Profil újságírója levélben fordult a Fidesz EP-frakciójához, hogy többet tudjon meg a formálódó jobboldali szövetségről. Deutsch Tamás azonban nem akart nyilatkozni, ezután a teljes levelezés pedig a magyar közmédiánál kötött ki, ami az európai balliberális sajtó példátlan támadásának minősítette az esetet.

Az osztrák újságíró arra volt kíváncsi, hogy a budapesti találkozón Matteo Salvinin és Mateusz Morawieckin kívül miért nem voltak ott a francia Nemzeti Tömörülés vagy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselői. Ezek a pártok ugyanis szintén tagjai annak a képviselőcsoportnak az Európai Parlamentben, ahová Salvini pártja, a Liga is tartozik. Közvetlenül az ibizai botrány előtt egyébként Orbán is megpróbált közeledni az FPÖ-höz. De Bende Balázs a narrációban ezt úgy kommentálta, hogy „csak amatőr újságírók kérdeznek olyat, hogy miért nincs ott valaki, akinek a jelenlétéről soha nem is volt szó”. Másrészt pedig belemagyarázta a kérdésbe, hogy ezzel akarja szélsőjobboldalinak láttatni az új mozgalmat.

Azokat a kérdéseket, hogy mi a szövetség célja, ki csatlakozhat hozzá, mivel kerülik el a széthúzást, Bende egyszerűen érdektelennek minősítette, majd képeket kezdtek mutogatni az újságírónőről.