Ukrajnában már 37 ezer fölött van a koronavírus halálos áldozatainak száma

Ukrajnában vasárnapra közel 12 ezer új beteget jegyeztek fel, 5400-zal kevesebbet, mint az előző napon. Az átmeneti csökkenésnek azonban általában az az oka, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet is végeznek. Az elhunytak napi száma is kevesebb volt a korábbi napokénál, de a halálos áldozatok száma mostanra így is meghaladta a 37 ezret.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 12 112 új esettel 1 853 249-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 235-tel 37 014-re. A héten a halálos áldozatok száma többször négyszáz fölötti volt. Eddig 1 410 860-an gyógyultak meg, az aktív betegek száma viszont 405 375-re emelkedett.

Kórházba az elmúlt napban is sok, 4694 koronavírusos és fertőzésgyanús beteg került, számuk a héten többször haladta meg az ötezret.

Vasárnap az egészségügyi minisztérium pontosította a régiók járványhelyzet szerinti besorolását, eszerint a főváros és már 12 megye, köztük Kárpátalja van a legsúlyosabb, vörös kategóriában. Ez az ország felét teszi ki. Március közepén Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter azt mondta, hogy az egész országra kiterjesztik a szigorú korlátozásokat, amennyiben a megyék 50-70 százaléka vörös besorolásba kerül.

A tárca tájékoztatása szerint túlterheltek a kórházak Kijevben, továbbá Zsitomir, Mikolajiv, Hmelnickij és Csernyihiv megyékben. Az oxigéntámogatást nyújtó berendezéssel felszerelt kórházi ágyak tekintetében a fővárosban van jelenleg a legkevesebb szabad hely.

Megkapta közben a szükséges engedélyeket a kínai gyártású Coronavac oltóanyag, így várhatóan a jövő héten már ezzel is elkezdik az oltásokat az országban. Eddig csak egyfajta oltóanyagot használtak Ukrajnában, az AstraZeneca licence alapján Indiában gyártott Covishield nevű vakcinát. A Coronavac-ból eddig 215 ezer dózis érkezett az országba. (MTI)