A kínai járványügyi vezető szerint kiforgatták a szavait, amikor a vakcinák hatékonyságáról beszélt

„Teljes félreértés”, hogy a Kínában gyártott vakcinák hatékonysága alacsony lenne, mondta Gao Fu, a kínai járványügyi központ vezetője a párt által felügyelt Global Timesban.

Korábbi beszámolók szerint Gao Fu egy szombati fórumon arról beszélt, vizsgálják, hogyan oldják meg azt a problémát, miszerint „a meglévő vakcinák hatékonysága nem magas”. Azt mondta, a vakcinák kombinálásán gondolkoznak, de megfontolják azt is, hogy esetleg a dózisok sorrendjén, vagy a dózisok közt eltelt időszak hosszúságán változtassanak.

Gao Fu Fotó: NOEL CELIS/AFP

Vasárnap úgy magyarázta szavait: egyszerűen arról beszélt, milyen módszerekhez érdemes nyúlni, ha javítani akarunk a vakcinák hatékonyságán. „A világban használt vakcinák hatékonysága időnként magas, időnként alacsony. A kutatóknak szerte a világon foglalkozniuk kell azzal a kérdéssel, hogyan lehetne javítani rajta” - mondta Gao, majd elismételte a lehetséges megoldásokat.

Azt mondta, a változtatásokra azért lehet szükség, mert ez az első alkalom, hogy az embereket új koronavírus elleni vakcinákkal oltják. Bár az ettől eltérő vírusokkal kapcsolatos tapasztalatok hasznosnak bizonyultak, az oltási programokat egyre inkább a koronavírus sajátosságaihoz kell majd igazítanunk.



Kínában többféle vakcinát gyártanak, közülük a Sinopharmét használják Magyarországon. Szerbiában, ahol ugyanezzel oltanak, nemrég azzal szembesültek, hogy sok beoltottnál nem indult be a megfelelő antitest-termelés. Március elején pedig már az Egyesült Arab Emírségekben is elkezdtek harmadik dózist is beadni a Sinopharmból, mert több ember esetében is azt tapasztalták, hogy az első dózist 21-28 nappal követően beadott második adag után 28 nappal egyáltalán nem indult még meg az érintetteknél az antitest-termelés. A vakcinát gyártó China National Pharmaceutical Group március 28-án közölte, hogy bizonyos esetekben nem indul be a védettséget jelentő antitest-termelés, és ezt vizsgálják is.

A Sinopharm azt állítja, hogy a vakcinájuk hatékonysága 79 százalékos, de a klinikai kutatások harmadik fázisának eredményei máig nem jelentek meg tudományos folyóiratban.