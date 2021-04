A szerb tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak, akiknek egy harmadik Sinopharm-dózisra is szükségük lesz

A napi.hu írt arról csütörtökön, hogy Szerbiában egyre inkább úgy tűnik, a kínai Sinopharm-vakcina esetében sok beoltottnál nem indult be a megfelelő antitest-termelés. Mint a lap írja, március elején már az Egyesült Arab Emírségekben is elkezdtek harmadik dózist is beadni a Sinopharmból, mert több ember esetében is azt tapasztalták, hogy az első dózist 21-28 nappal követően beadott második adag után 28 nappal egyáltalán nem indult még meg az érintetteknél az antitest-termelés.

A vakcinát gyártó China National Pharmaceutical Group március 28-án közölte, hogy bizonyos esetekben nem indul be a védettséget jelentő antitest-termelés, és ezt vizsgálják is.

A Sinopharmmal Magyarországon is oltanak, itt egyelőre az operatív törzs nem jelzett hasonló problémát, és azt se lehet tudni, hogy terveznek-e tartalékolni a vakcinából egy esetleges harmadik oltásra. Ezzel kapcsolatban küldtünk kérdéseket az operatív törzsnek.

Csütörtökig Magyarországon több mint 500 ezer embert oltottak a kínai vakcinával. Messze ezt a vakcinát vette legdrágábban a kormány, épp ezért, mint a napi.hu is írja, nem mellékes, hogy szükség lesz-e harmadik dózisra. Korábban Orbán Viktor és Áder János is azt állította, hogy Sinopharmmal oltották be őket.

Szerbiában az év elején kezdtek el oltani a kínai vakcinával, és azóta ellenőrzik a hatékonyságát: legutóbb Marija Gnjatović, a Nukleáris Energetikai Intézet munkatársa a szerb közrádiónak beszélt arról, hogy egyre inkább látszik, sokaknál lehet szükséges a harmadik dózis, mivel nem indul meg a megfelelő antitest-termelés. Pontos adatokat ugyan nem közölt, de azt elmondta, hogy a 70 év feletti férfiaknál a leggyakoribb a jelenség, és a 18-65 közötti generációban az oltás beadása után két héttel az esetek túlnyomó többségében beindul a termelődés. Kitért arra is, hogy általában 14 nappal a második dózis után rendben elindul az antitestek kifejlődése, de másoknál csak 4-5 héttel később.

A többi elérhető oltással összevetve gyakrabban fordul elő a védettség kialakulásának hiánya is, de ez szerinte a harmadik dózissal megoldható probléma. Kitért arra is, hogy megfigyelhető már, ahogy az oltás után az időben távolodva csökkenni kezd a szervezetben az antitestek száma. Mint fogalmazott, ez a Szputnyik V. és az AstraZeneca-oltásoknál jóval ritkább, és kisebb mértékű, mint a Sinopharm- és a Pfizer/BioNTech-féle készítményeknél.

A napi.hu megjegyzi, hogy technológiai okokból inkább az elölt vírust tartalmazó vakcinák esetében az az általános tapasztalat, hogy idővel szükséges egy harmadik, ismétlő dózis. Hogy ezt mikor kellhet beadni, az jelenleg is kutatások tárgya. A Sinopharm esetében a szerb adatok arra utalnak, hogy akár a második oltást követő 60. napon szükség lehet egy emlékeztető-oltásra, de vélhetően a legtöbb esetben ennél hosszabb időre lesz szükség.

A lap is kiemeli, hogy a Sinopharm vakcinája biztonságos, és a legtöbb embernél hatásos a koronavírus ellen, ezek a vizsgálatok leginkább azért fontosak, hogy tudni lehessen, mik azok az esetek, időközök, amikor a védettséghez szükséges egy harmadik oltás. És az oltottaknak érdemes lehet akár még egy hónapig úgy viselkedniük, mintha még nem kapták volna meg az oltást.