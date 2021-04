A kínai járványügyi központ vezetője elismerte, hogy van mit javítani a vakcináik hatékonyságán

Először ismerte el egy kínai tisztviselő, hogy gondok lehetnek az oltóanyagaik hatékonyságával. Gao Fu, a Kínai Járványügyi Központ vezetője szombaton egy fórumon beszélt arról, hogy a vakcinák kombinálásán gondolkoznak, de megfontolják azt is, hogy esetleg a dózisok sorrendjén változtassanak. Vagyis módosítanának a dózisok mennyiségén és számán, valamint a beadásuk közötti időközön is. Gao Fu azt mondta, vizsgálják, hogyan oldják meg azt a problémát, miszerint „a meglévő vakcinák hatékonysága nem magas”. A kínai cenzorok ugyanakkor gyorsan törölték, ha valaki Gao Fu nyilatkozatát kitette a WeChat-re.

Gao Fu a Kínai Járványügyi Központ igazgatója Fotó: NOEL CELIS/AFP

Nemrég a szerb hatóságok is szembesültek azzal, hogy a kínai Sinopharm-vakcina esetében sok beoltottnál nem indult be a megfelelő antitest-termelés. Március elején pedig már az Egyesült Arab Emírségekben is elkezdtek harmadik dózist is beadni a Sinopharmból, mert több ember esetében is azt tapasztalták, hogy az első dózist 21-28 nappal követően beadott második adag után 28 nappal egyáltalán nem indult még meg az érintetteknél az antitest-termelés. A vakcinát gyártó China National Pharmaceutical Group március 28-án közölte, hogy bizonyos esetekben nem indul be a védettséget jelentő antitest-termelés, és ezt vizsgálják is.

Más gyártóktól eltérően a kínaiak nem publikálták a 3. fázis eredményeit, ezért külföldön már korábban is megkérdőjelezték az oltóanyagok hatékonyságát. Ennek ellenére március óta Kína 40 millió adag vakcinát adott el más országoknak, Magyarország 5 millió adagot rendelt a Sinopharmból, annak ellenére, hogy az az Európai gyógyszerügynökség azt még nem hagyta jóvá. Ezen kívül a szintén kínai CanSino vakcináját is engedélyezték a magyar hatóságok, de ezzel a kormány a következő időszakban mégsem számol.

A Sinopharm azt állítja, hogy a vakcinájuk hatékonysága 79 százalék, a Sinovac pedig 50,66 százalékot mutatott a 18 és 60 közötti korosztálynál. (Financial Times)