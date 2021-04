Eritrea is elismerte, hogy vannak katonái az etióp Tigre államban

Eritrea most először elismerte az ENSZ Biztonsági Tanácsának szombatra virradóan elküldött levelében, hogy vannak katonái Etiópia északi szövetségi államában, Tigrében, amely szomszédos vele, és megígérte, hogy kivonja őket onnan.

Az etióp hadsereg november elején támadást indított az államot uraló. lázadással vádolt Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) ellen. A harcokban ezrek haltak meg, és százezrek menekültek el otthonukból. Abij Ahmed etióp miniszterelnök november végén bejelentette az állam székhelyének bevételét és a harcok végét, de a TPLF több egysége gerillaháborút hirdetett a kormányerők ellen. A militáns csoport azt is közölte, hogy az elhúzódó harcokban számos atrocitás érte a civileket is. A kormányfő ezt sokáig tagadta, de március végén elismerte őket. Ekkor beszélt arról is, hogy eritreai katonák is vannak az országban. Elemzők szerint ő hívta be őket titokban saját hadserege támogatására.

Jogvédők súlyos jogsértések elkövetésével vádolják az eritreai katonákat is. Az egyik beszámoló szerint novemberben több mint száz embert gyilkoltak meg Akszúmban, és háborús bűncselekményekről, tömeges nemi erőszakról, fosztogatásokról is érkeztek beszámolók.

Először az eritreai kormány tagadta, hogy katonáik volnának Tigrében. Majd az etióp kormány közölte, hogy az eritreaiak kivonása április 4-én megkezdődött. Mark Lowcock, a humanitárius ügyek összehangolásáért felelős ENSZ-iroda (OCHA) vezetője azonban azt mondta csütörtökön, hogy ennek még semmilyen jele nincs. Most már Eritrea is elismerte hivatalosan legalább azt, hogy vannak katonái az etióp államban. Az ENSZ BT-nek az ország ENSZ-nagykövete, Sofia Tesfamariam írt levelet.(MTI)