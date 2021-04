Müller Cecília: Még nem tudjuk, kell-e harmadik oltás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Még nincs elegendő adat és tapasztalat arra, hogy szükség-e lesz harmadik oltásra a koronavírus elleni vakcinákból, mondta Müller Cecília tisztifőorvos a hétfői tájékoztatón, ahol ezúttal beolvasták egy kérdésünket.

Elmondta, hogy az oltóanyagok vészhelyzeti engedélyt kaptak, vagyis hatásosak és biztonságosak, de még nem telt elég idő ahhoz, hogy tudjuk, milyen hosszan adnak védettséget. Azt mondta, „nagyon úgy néz ki, hogy akár mind az öt vakcinából is szükség lehet harmadik, emlékeztető oltásra”, de még nem lehet megmondani, mikor.

Ha már elegendő ismeretünk lesz erről, a gyártó módosítani fogja az alkalmazási előírást, és ennek megfelelően fognak eljárni Magyarországon is.

Nem egy kérdést küldtünk, hanem többet, hasonló témában, a beoltottaknál kialakuló immunitásról:

Arról kérnék tájékoztatást, hogy a beoltatottak esetében mérik-e valamilyen módon a megszerzett immunitást?

Ha igen, milyen módon?

Milyen eredményeket mutatnak ezek a mérések?

Mit javasolnak azoknak, akik végzetek tesztet, de az nem mutatott ki antitestet?

Milyen egyéb módon lehet ellenőrizni, hogy valakiben kialakult a megfelelő védettség és mikor?

Mi alapján döntenek arról, hogy szükséges-e valakinek harmadik oltás?

Azért kérdeztünk ezekre, mert több olvasónk megkeresett minket azzal, hogy az oltás után elvégeztetett antitest-tesztet, de azok nem mutattak ki elegendő mennyiségű ellenanyagot. Ezek után megkértük az olvasóinkat, hogy küldjenek laboratóriumi teszteredményeket arról, hogy náluk milyen antitesteket mértek a vénából vett mintákból, tehát nem gyorsteszttel. Ne csak negatívakat, hanem pozitívakat is. Szép számmal érkeztek is adatokat, és továbbra is várjuk ezeket a megirom@444.hu címre, oltásteszt tárggyal. (Amit kérünk: oltások ideje, oltás típusa, teszt ideje, a tesztelt személy életkora és neme, tudomása szerint volt-e covidos előtte, és hol végeztette el a tesztet, mert cégenként más-más határértékek vannak. Ha leleteket küldenek, a személyes adatokat kérjük takarják ki. Hogy hogyan vigyázunk az Önök személyes adataira, arról itt olvasható a tájékoztatónk, kérjük, olvassa el.)

Van, akinél egészen magas volt az antitestszám, van, akinél tényleg nem volt kimutatható ugyanolyan oltás esetén, egyszerre beoltott és egyidőben tesztelt házastársaknál is nagy különbségek vannak. A napokban megírjuk az első összefoglalót erről, és azt is, hogy meg kell-e ijedni, ha valakinél nem mértek megfelelő antitest-szintet.

Az antitest-tesztre vonatkozó kérdéseink egy részére Müller Cecília azért válaszolt, még a kérdésünk beolvasása előtt.



Mint mondta, a sok hír keringett a hétvégén az ellenanyag-szintekről, „minden védőoltás tekintetében”. Az országos tiszti főorvos szerint a védőoltás beadását követő ellenanyag vizsgálat a védettség kimutatására csak korlátozottan alkalmas. Egyrészről fontos az, hogy időben mikor történik a teszt, vélhetően arra gondolt, hogy mennyi idővel az oltás beadása után, mert hosszabb idő kell az antitest-termelés beindulásához.

A másik fontos szempont szerinte, hogy az antitest-teszt tulajdonképpen egy tájékozódásra ad lehetőséget, de semmiképpen sem ad elégséges információt a szervezett védettségéről. Nem mérik például az úgynevezett sejtes immunitást. Ennek akkor van szerepe, amikor a szervezetben már nem kimutatható az ellenanyag, „mégis, amikor támad a kórokozó, az úgynevezett sejtes immunitás emlékszik a kórokozóra, emlékszik a beadott oltásra és megindul rögtön-rögvest az ellenanyag termelés. És vagy nagyon kismértékű, enyhe tünetekkel járó fertőződés alakul ki, vagy egyáltalán nem alakul ki fertőződés”.

Müller Cecília szerint a vakcinák hatásosságát a gyártók határozták meg. „Széles körű, teljes körű klinikai vizsgálatok alapján rögzítették, hogy az oltóanyagok milyen védelmet adnak. Ez rendkívül bonyolult biokémiai folyamatok révén alakul ki a szervezetben, egy-egy paraméter vizsgálata nem teheti az információt teljessé” - mondta a tiszti főorvos.

Kifejtette azt is, hogyha egy adott időpontban nem mérnek ellenanyagot, akkor az pánikot okozhat, holott nagyon is könnyen lehetséges, hogy a sejtes immunitás a háttérben működik, és a beoltott védettnek minősül. De ez - mondta Müller Cecília - nem mérhető könnyen. Vannak kutatások természetesen rá, de ez, akárcsak az immunológia egy rendkívül bonyolult kérdés.

Veszélyes lehet a tiszti főorvos szerint az is, hogy ha valakinek magas az antitest mennyisége, akkor védettnek gondolja magát, „ami esetleg a védelmei intézkedések könnyebbé vételére ösztönözheti”.

Müller szerint sem a pánik, hogy a lazaság nem helyes. Azt kéri, hogy bízzanak az emberek bízzanak a gyártók és a független laboratóriumi vizsgálatok eredményeiben. Mind az öt jelenleg Magyarországon használt vakcina hatásos, kellő védelmet ad, „látjuk azt, hogy azokban az országokban, ahol egy-egy vakcinát nagy mennyiségben beadtak, tapasztalat is van vele kapcsolatban, ugyanerről számolnak be, hogy a hétvégén megjelent szerb adatokra is emlékeztessem önöket. Tehát jó minőségűek az oltóanyagaink, hatásosak és biztonságosak”. Arról nem volt szó, hogy a szerbhez hasonló magyar felmérés készül-e és mikor.

Az országos tiszti főorvos azzal zárta le ezt a témát, hogy „nem azzal kell most foglalkozni, hogy mennyi antitestet mérünk, hanem késlekedés nélkül most kell védetté tenni magunkat. Itt van a lehetőség, az alkalom, saját magunkat is megvédeni, a családunkat, környezetünket, és ez egyfajta etikai kötelezettségünk is ezekben a nehéz pándémiás időszakokban. Én azt kérem, hogy éljünk a védőoltások lehetőségével”.