A New York-i rendőrség robotkutyájának alkotója a szaúdi koronaherceg tanácsadója is volt

"Itt van egy újabb gyilkosság, Daunte Wright esete. Itt van George Floyd meggyilkolása. Itt van Breonna Taylor és még oly sokan mások, hogy felfogni is képtelenség. Erre most egy istenverte robot rendőrkutya mászkál az utcákon. Mi a francnak kell nekünk robot rendőrkutya? Ez valami Robotzsaru-szarság? Ez őrület!" - reagált választott törvényhozási képviselőhöz képest kimondottan trágár stílusban Jamaal Bowman demokrata képviselő a múlt héten azokra a videókra, melyek a New York-i rendőrség Digidog névre keresztelt robotkutyájának első éles bevetésén készültek.

Digidog bevetésétől egy másik - híresebb - New York-i demokrata politikus se volt boldog. "Most tehát robotizált szárazföldi megfigyelő drónokat vetnek be tesztelésből az alacsony jövedelmű színes bőrűek lakta közösségekben, ahol iskolákra nincs elég forrás. Tegyék fel maguknak a kérdést: olyat mikor láttak utoljára, hogy következő generácós, világszínvonalú oktatási, egészségügyi, lakhatási megoldásokat tesztelnek hasonlóan alulszolgált közösségekben?" - írta.

Digidog az önjáró robotok fejlesztésében élen járó Boston Dynamics terméke. A cég alapítója, egykori ügyvezető igazgatója, jelenlegi igazgatósági elnöke, Marc Raibert a Daily Beast kutatásai szerint egy másik hasonlóan félelmetes, disztópiás projektben is szerepet vállalt, tagja volt a szaúdi koronaherceg, a világsajtóban csak MBS-ként emlegetett Mohamed bin Szalman gigaprojektje, a Neom névre keresztelt okosváros tanácsadótestületében is.

Marc Raibert, a Boston Dynamics alapítója Spottal, a New York-i rendőrség robotkutyájának alapját képző robotkutyával. Fotó: MARK RALSTON/AFP

Raibert - és több más nyugati tanácsadó - szerepvállalását 2018 októberében, egy héttel a disszidens szaúdi újságíró, Dzsamal Hasogdzsi kivégzése után jelentették be. Hasogdzsit, akinek a bűne mindössze annyi volt, hogy kritikusan írt MBS-ről, Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán megfojtották, majd meggyilkolása után feldarabolták. Meggyilkolását szinte biztosan maga MBS parancsolta meg.

De míg a Neom-projekt tanácsadó testületében szerepet vállaló többi amerikai a gyilkosság részleteinek nyilvánosságra kerülése után sorra lemondott posztjáról, Raibert 2019 júliusáig egészen biztosan nem tette ezt meg. A tanácsadótestület weboldala addig volt elérhető a neten, és akkor Raibert még tagként volt feltüntetve. A Boston Dynamics egy szóvivője a Daily Beast cikkének megjelenése után is csak annyit közölt, hogy Raibert "már nem tagja a tanácsadó testületnek", de arra a kérdésre, hogy mikor mondott le, nem volt hajlandó konkrét választ adni. Csak annyit közölt, hogy "már egy ideje" nem az.

A Beast cikke szerint Raibert 2017 októberében, egy évvel Hasogdzsi megölése előtt vett részt Rijádban a szaúdi állam legfőbb befektetési ügynöksége által szervezett mesterségesintelligencia-csúcson. Ezen szemérmetlenül szembedícsérte MBS-t. "Őfensége nyilvánvalóan világszinvonalú, talán már univerzális álmodozó. Élmény egy ilyen projekt részének lenni" - mondta a beszélgetésen, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne beilleszteni a robotokat MBS okosváros-projektjébe.

A tanácskozáson részt vett Szon Maszajosi is. A japán milliárdos, a Boston Dynamics egykori anyavállalata, a Softbank vezetője maga is szerepet vállalt a tanácsadó testületben, és Raiberthez hasonlóan nem volt hajlandó lemondani a posztjáról Hasogdzsi megölése után. Ő a 2017-es tanácskozáson arról beszélt, hogy Neomban valószínűleg több robot él majd, mint ember. Döntését a Szaúd-Arábiával szemben érzett felelősségével indokolta - a Beast szerint Szaúd-Arábia volt az egyik legnagyobb befektetője a Softbank egymilliárd dolláros Vízió Alapjának.