Japánban felfutóban van a negyedik hullám, mi lesz így az olimpiával?

„A mosolyotokból fog létrejönni az Olimpia”

- mondta Hashimoto Seiko japán olimpiai miniszter egy zoomos eligazításon az idei tokiói olimpia önkénteseinek. Ezeknek az önkénteseknek egyébként végig maszk fogja takarni a mosolyát, más viszont nem nagyon fogja védeni őket a koronavírus ellen. Beoltva nem lesznek a játékokig, tömegközlekedéssel fognak mászkálni a lakhelyük és a versenyhelyszínek között, a rendezőktől pedig kettő maszkot és egy kézfertőtlenítőt kapnak.

Három hónap múlva kezdődik a világverseny, és bár külföldi nézők biztosan nem mehetnek, és lehet hogy a helyiek sem, így is több mint 11 ezer versenyző és több tízezer önkéntes utazik majd a japán fővárosba. Az ország viszont épp a koronavírus negyedik hullámának felfutásával néz szembe, Tokiót kilenc másik régióval együtt a közelmúltban vonták szigorú korlátozások alá. A szervezők elkötelezettek, hogy megtartsák a játékokat, de sem a japán társadalom, sem a járványügyi szakemberek nem ennyire optimisták.

Seiko Hashimoto. Fotó: YUKI IWAMURA/AFP

Múlt csütörtökön Toshihiro Nikai, Japán kormányzó Liberális Demokrata Pártjának főtitkára elszólta magát, és egy tévéinterjúban azt mondta, benne van a pakliban, hogy a járvány miatt az utolsó pillanatban le kell mondani az idei olimpiát. Bár a kormány és a szervezők is bizonygatják, hogy nincsen ok az aggodalomra, és elkötelezettek a játékok megtartása iránt, Nikai nyilatkozatából érezhető az a bizonytalanság, amire lehet is oka Japánnak.

A fertőzöttek száma nő, hosszú idő után múlt szerdán és csütörtökön is 4000 fölött volt az új fertőzöttek száma országosan, Tokióban pedig február óta először emelkedett újra 700 fölé a napi fertőzések száma. A fővárosban ráadásul az új fertőzések 48 százalékáért a könnyebben terjedő brit mutáns felelős, és egyre több a fiatal beteg.

Az oltási program pedig nem áll jól. Bár Yoshihide Suge miniszterelnök azt ígéri, hogy 100 millió adag vakcinájuk lesz június végére, a 126 milliós országban eddig csak 2 millió adag oltást adtak be, teljes körű beoltottsággal 773 ezer ember rendelkezik. Sem a sportolók, sem az önkéntesek nincsenek köztük, jelenleg az idősek beoltásánál tartanak.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A CNN cikkében olimpiai önkéntesek nyilatkoztak arról, hogy milyen aggodalmaik vannak a rendezvénnyel kapcsolatban. Sokan attól félnek, hogy a sok beoltatlan önkéntes és sportoló miatt szuperfertőző esemény lesz az idei olimpiából.

„Nincs szó vakcinákról, még arról sincs szó, hogy letesztelnének minket”

- mondta Barbara Holtus, az egyik német önkéntes.

A tokiói olimpia szervezői a CNN-nek azt nyilatkozták, úgy készülnek, hogy biztonságossá tegyék a játékokat, akár a vakcina nélkül is.

Az önkénteseknek viszont fenntartásaik vannak. Holthus eddig egy egyedülálló lehetőségnek érezte, hogy dolgozhat az olimpián,

„most viszont csak egy nagyon veszélyes élmény lesz”.

Bár Japánnak lett volna a legtöbb oka arra, hogy pörgesse az oltási programot, a hatóságok nagyon lassan engedélyezték a vakcinákat. A Pfizer-Biontech vakcina jelenleg az egyetlen, aminek már van engedélye, ennek az elfogadásához több mint két hónap kellett. Csak februárban kezdtek oltani vele, az idősek oltásáig pedig csak április 12-én jutottak el. Drasztikusan el is maradtak a többi ázsiai országtól: Kína már 171 millió vakcinát adott be, India pedig 108 milliót.

„Azt mondják, hogy az időseket be tudják oltani júniusra, de valójában a covidosokat kezelő egészségügyi dolgozókat sem oltották még be”

- mondta a CNN-nek Hideaki Oka, a Saitama Egyetem professzora. Szerinte a kormánynak arra kéne koncentrálnia, hogy beoltsa az országba érkező sportolókat, de a döntéshozók visszatáncoltak az ötlettől, miután a közösségi médiában negatív visszhangot kaptak az erről szóló cikkek.

Kína korábban már felajánlotta, hogy biztosít oltást minden sportolónak az olimpiára, de Japán visszautasította az ajánlatot, mert a kínai vakcinákat még nem engedélyezték az országban.

A több tízezer önkéntesnek pedig egyenesen meg is mondták, hogy nem fogják beoltani őket. Egy névtelenül nyilatkozó önkéntes azt mondta a CNN-nek, hogy egy fertőző betegségekkel foglalkozó szakértő egy online előadáson közölte velük, hogy felejtsék el a vakcinát.

„Azt mondta, hogy hacsak nem vagyunk idősek, nem lesz elég idő arra, hogy az átlagos embereket beoltsák.”

A nyilatkozó önkéntes azon gondolkozik, hogy visszalép a feladataitól, ha nem oltják be.

Fotó: MAKOTO KONDO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az egészségügyi szakemberek sem bizakodnak. Egy 1000 fős kutatás során a japán orvosok 75 százaléka mondta azt, hogy jobb lenne elhalasztani az olimpiát. Hiroshi Nishiura, a Kiotói Egyetem professzora és a kormány járványügyi tanácsadója véleménycikkben sürgette a hatóságokat, hogy halasszák el egy újabb évvel az eseményt, hogy legyen elég idő a társadalom beoltására.

A Kyodo japán hírügynökség felmérése szerint az ország lakosságának alig negyede támogatja, hogy megtartsák idén a világversenyt. 39.2 százalék teljesen eltörölné az eseményt, 32.8 százalék pedig a halasztás mellett döntene.

Yoko Tsukamoto, a Hokkaido Tudományegyetem fertőzések megfékezésével foglalkozó professzora a Deutsche Wellének azt mondta, hogy szerinte Toshihiro Nikai nyilatkozata az olimpia esetleges elhalasztásáról elhamarkodott volt, de a kormánynak jobban kell kommunikálnia a társadalom felé, ha támogatást szeretnének.

A szervezők például a közelmúltban adtak ki egy közleményt arról, hogy az összes sportolót napi PCR-tesztekkel fogják szűrni, de semmilyen részletet nem közöltek magán az ígéreten kívül, ami Tsukamoto szerint probléma.