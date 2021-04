40 vezető részvételével indul ma globális kílmacsúcs

Csütörtökön és pénteken a világ negyven vezetője fog online tárgyalni egymással a klímaváltozásról. A rendezvényt Joe Biden hívta össze, aki ezzel a konferenciával is szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok ismét a globális klímavédelem vezetője lehessen.

Az előzetes várakozások szerint az Egyesült Államok részéről Biden azt fogja bejelenteni, hogy 2030-ra közel megfelezik a károsanyag-kibocsátásukat. A Biden-kormány nagy lendülettel vágott bele a klímaügyekbe, a hatalmas gazdaságélénkítő- és infrastruktúra-fejlesztő csomag egy jelentős része is zöld beruházásokra menne a tervek szerint.

A rendezvényen részt vesz majd a kínai államfő, Hszi Csin-ping, jelezve, hogy hiába van számos, egyre komolyabb konfliktus a két nagyhatalom között, a klíma kérdésében egyelőre megmaradt az együttműködés. A múlt héten a két ország közös nyilatkozatot is kiadott erről.

Fotó: GEORGES GOBET/AFP

A BBC cikke kiemeli azt is, hogy a Biden-kormány tisztviselői kifejezetten keményen fogalmaztak azokkal a nagyobb országokkal szemben, melyek szerintük nem tesznek eleget a kibocsátáscsökkentésért. Főleg Ausztrália és Brazília kapott kritikus megjegyzéseket. A két ország élén ismerten klímaszkeptikus vezetők állnak. Egy amerikai tisztviselő szerint az ausztrál kormány mostanában kezdett rájönni arra, hogy a Trump vezette Egyesült Államokhoz képest most már nem fér bele az eddigi hozzáállásuk, és változtatniuk kell azon, ahogy a klímavédelemhez állnak. Az USA ugyanígy elvárja Brazíliától is, hogy aktívabban vegyen részt a kibocsátás-csökkentésben.

A BBC által idézett elemzők szerint ugyan a washingtoni kormány szavak szintjén már nagyon elkötelezett, de az igazi vízválasztó majd az lesz, hogy milyen konkrét vállalásokat tesznek 2030-ig. És ugyan a demokratáknak többségük van a képviselőházban, a szenátusban sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet, ezért nem magától értetődő az sem, hogy milyen klímatörvényeket tud átvinni a kormány.

A BBC hangsúlyozza azt is, hogy ugyan a sajtó az amerikai vállalásokkal lesz majd tele, de fontos az is, hogy a többi ország mit vállal. Többek között Kanadától, Japántól és Dél-Koreától is lehet számítani arra, hogy az eddiginél nagyobb kibocsátás-csökkentést jelentenek be.

Ez a csúcstalálkozó egyben előkészítést is jelent az idei legjelentősebb klímaeseményre, a glasgow-i CO26-ra, ahol novemberben 200 vezető fog majd találkozni.