A lakáskiadás legális trükkje: így kaphatunk évi 280 000 Ft állami támogatást!

Az utóbbi években az ingatlanvásárló családok álltak az állami támogatások középpontjában. Kevesen tudják azonban, hogy (egy kevésbé kézenfekvő módon) a lakáskiadók is részesülhetnek jelentős összegű állami támogatásból. Egy, a Bankmonitor tanácsadói által látott konkrét példán bemutatjuk, milyen lehetőségről feledkezik meg sok lakáskiadó! Az is kiderül, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy akár évi 280 000 forint „ingyen pénz” üsse a markukat.



Mire kapható 280 000 forint állami támogatás?

Az ingatlanvásárláson túl a magyar állam más pénzügyi célok eléréséhez is igyekszik támogatást nyújtani a magánszemélyek számára. Többek között ilyen a nyugdíjcélú megtakarítás is, ami a mai aktív dolgozók egyik legfontosabb hosszú távú feladata. A rosszabbodó demográfiai helyzet miatt várhatóan romlani fog az állami nyugdíj fenntarthatósága is: ezt a problémát öngondoskodással lehet elkerülni.

Hogyan jönnek a képbe a lakáskiadók?

A nyugdíjproblémát az állam is felismerte, és jelentős összeggel, akár évi 280 000 forinttal támogatja a saját időskorukra takarékoskodókat. (A támogatásra mindenki a megtakarításával arányosan jogosult: az állam minden évben 20%-ot tesz hozzá az adott évi befizetésekhez.) Ennek feltétele, hogy a megtakarító fizessen személyi jövedelemadót, mert ez a támogatás valójában SZJA-visszatérítés. Mivel az albérleti díj SZJA-köteles jövedelem, így a lakáskiadók komoly összeget, évi több százezer forintot is befizethetnek ezen a jogcímen.

Pontosan mennyi SZJA-t fizetnek a lakáskiadók?

A lakáskiadók két adózási módszer közül választhatnak. A bonyolultabb esetben tételes elszámolást kell vezetniük a felmerülő költségekről, és ezeket a költségeket vonhatják le a bérleti díjból. A két összeg különbsége lesz a jövedelem, amely után 15%-os SZJA-t kell befizetni. Az egyszerűbb (és elterjedtebb) verzió szerint 10%-os állandó költséggel lehet számolni, így a teljes bérleti díj 90%-a után kell befizetni 15%-ot, azaz a teljes bérleti díj 13,5%-át. Ha valaki havi 125 000 forintért adja ki a lakását, akkor összesen havi 16 875 forintot, azaz évi 202 500 forintot kell adóznia. (EHO-t 2018. óta nem kell fizetni.)

Egy megtörtént eset a közelmúltból

A Bankmonitor tanácsadói egy olyan élethelyzettel találkoztak, melyben egy házaspár mindkét tagja katás egyéni vállalkozóként dolgozott. A katások számára kiemelten fontos a nyugdíjmegtakarítás, mert ők csak nagyon alacsony állami nyugdíjra számíthatnak! További rossz hír számukra, hogy ők alapesetben állami támogatásra sem jogosultak, hiszen nem fizetnek SZJA-t.

A Bankmonitor szakértői azonban kiszúrták, hogy a katás házaspárnak ingatlankiadásból is származott jövedelme. A jogszabály szerencsére nem teszi kötelezővé, hogy munkaviszonyból származzon az SZJA-köteles jövedelem. Így a katások vissza tudták igényelni az albérleti díj után befizetett adót, oly módon, hogy elindítanak egy-egy nyugdíjcélú megtakarítást.

A nyugdíjbiztosításokkal elérhető maximális SZJA-visszatérítés fejenként évi 130 000 forint: ezt az állami támogatást a Bankmonitor ügyfelei mostantól 65 éves korukig minden évben megkapják! A teljes futamidő során ez akár fejenként 3-4 millió forint nyereséget is jelenthet majd számukra. Fontos, hogy ehhez megfelelő összegű megtakarítás is szükséges: az évi 130 000 forint kihasználásához ugyanis évente 650 000 forintot kell félretenni.

Hogyan lehet még visszaigényelni a befizetett SZJA-t?

Az SZJA-visszatérítés nem csak a nyugdíjbiztosításokon keresztül elérhető. A másik két nyugdíjcélú megtakarításra (önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ) hasonlóképpen jár a 20%-os állami támogatás. A nem nyugdíjcélt szolgáló, egyéb önkéntes pénztárak is lehetőséget teremtenek ugyanerre: akinek van egészségpénztára vagy önsegélyező pénztára, ők szintén jogosultak az SZJA-visszatérítésre. Közös pont tehát, hogy a megtakarítónak rendelkeznie kell SZJA-köteles jövedelemmel, de az nem csak munkabér, hanem például albérleti díj formájában is érkezhet. Érdemes körültekintően eljárni, mert az évtizedek során több millió forint is múlhat egy ilyen információn.

Az ehhez hasonló ügyek megoldásában díjmentes segítséget nyújthatnak a Bankmonitor szakértői.