Az évtized végéig a 2005-ös szint felére csökkentené kibocsátását az Egyesült Államok

Csütörtökön indult 40 ország vezetőjének részvételével az a klímacsúcs, amit Joe Biden hívott össze, és amin lehetett sejteni, hogy az Egyesült Államok jelentősebb vállalást fog tenni. Azóta kiderültek a konkrétumok is: mint a BBC írja, Biden azt fogja bejelenteni, hogy Egyesült Államok az évtized végére a 2005-ös szinthez képest 50-52 százalékkal fogja csökkenteni a karbonkibocsátását.

Ezzel az amerikaiak gyakorlatilag megkétszerezték az eddigi vállalásukat. A Biden-kormány abban is bízik, hogy az ambiciózus vállalásuk hatására Kína, India és más országok is még további vállalásokat jelentenek be a novemberi klímacsúcsig.

A BBC ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy vannak, akik szkeptikusan tekintenek az amerikai vállalásokra, hiszen ehhez nagyon jelentős változásokra lesz szükség, melyekhez a szenátusnak is lehet egy-két szava.

A jelek szerint a nagyobb amerikai vállalásnak máris lett hatása: a hírek szerint Japán is a korábbi vállalásának növeléséről döntött, és 2030-ig a 2013-as szinthez képest 46 százalékkal csökkentenék a kibocsátást. Az eddigi vállalás 26 százalék volt, amivel a környezetvédő szervezetek egyáltalán nem voltak elégedettek.